Madre e hija heridas por ataque de perro en la colonia Hidalgo

MEXICALI, Baja California.- Cuando tomaban el camino hacia una escuela, madre e hija resultaron heridas a causa de un ataque de perro, esto durante la mañana de este martes en la colonia Hidalgo, informaron autoridades.



Pasadas de las 08:00 de la mañana es que se reportó lo ocurrido sobre calle 43 y 40, a las afueras de un taller mecánico, en el cual el can era el guardián.



Tanto la madre como la menor presentaron heridas en piernas por las mordidas del perro, el cual minutos después culminó el ataque gracias a los vecinos.

Ambas mujeres se trasladaron de forma particular a un centro de salud en condición estables.Agentes de la Policía Municipal y personal de Control Animal son quienes arribaron a realizar los trámites corresponderles y trasladar al can a revisión para ver si no contaba con alguna herida.