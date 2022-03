Madre de familia busca a su hija menor de edad

Se llevó a cabo una protesta en las afueras de la Fiscalía General del Estado por parte de la madre de familia de la niña de once años, quien fue entregada al padre biológico por parte de la institución ya mencionada aclaró Giselle Margarita Jiménez Gallardo mamá de la menor, quien señaló que los elementos no contaban con una orden.

Explicando que, al detenerla en la ciudad de Tijuana por un supuesto delito de sustracción de menores, la transportaron a la ciudad de Mexicali separándose de la menor desde hace cuatro días, sin saber actualmente de ella.

“Aquí en la fiscalía entregaron a mi hija a su padre biológico el cual no tiene custodia de ella, porque la custodia la tengo yo” explicó Giselle Jiménez.

La madre comenta que se está violentado la orden de un juez quien determinó ante la presencial del DIF y el ministerio público que el padre no podía tener convivencia con la niña.

“No se porque medios el padre logra hacer esto, pero ellos entregaron a mi hija, teniendo a mis hermanos aquí y ante las leyes debieron haber entregado a mi hija a mis hermanos de sangre, que en todo momento estuvieron presentes” enfatizó.

Giselle menciona que el padre se comprometió ante la coordinadora de regresar a la niña al momento que la liberaran, situación que sucedió y él no se ha hecho presente.

Quien además reiteró sentirse inconforme con el personal de la institución por la forma en que están llevando a cabo el proceso y la actitud poco grata al dar respuesta del caso, además de presentar una denuncia.

“Interpuse una denuncia en contra de la fiscalía por lo que hicieron, por el abuso de poder y por quebrantar una orden judicial” , enfatizó.

Por otra parte, la abogada encargada del caso, Alejandra Rivera Cataño, comentó que la coordinadora no ha querido brindarle información.

“Necesito que me entregues, porque no eres la autoridad competente de haber entregado a esa menor, que obraba aquí en la institución una orden judicial donde decía que el papá no podía tener convivencia” finalizó.