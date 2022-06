MP señalado en caso de “El Relajo” no ha sido reintegrado

Rigoberto Zatarain Huitrón, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que había sido separado del cargo, no ha sido reintegrado como se ha divulgado, aclaró Rafael Orozco Vargas, fiscal central de Baja California.

El funcionario separado del cargo es presuntamente hermano de Ramsés Heriberto Zatarain Hernández, hombre privado de la libertad por agentes impostores de la FGE, y que aparece en un video realizando una confesión bajo tortura sobre el caso de los jóvenes desaparecidos de “El Relajo”.

En el video realiza un señalamiento respecto a que su hermano le “hizo el paro” para no ir “al bote” durante la investigación de la desaparición de los jóvenes José Luis Falcón Millán y Adrián Misael Díaz Mundaca, en el 2019.

Zatarain Huitrón es investigado por la Fiscalía General del Estado respecto a esa acusación, pero recientemente el fiscal general, Ricardo Iván Carpio Sánchez, dijo que no han encontrado elementos vinculados al señalamiento de ese video.

“No se ha hallado una relación real o de las situación que aparece en el video, sin embargo no por eso vamos a reintegrarlo de inmediato, la investigación sigue y no lo habremos de reintegrar hasta que no tengamos duda de que no hay nada ilegal en su actuar”, comentó.

“En el video se ve una declaración hecha fuera de contexto respetuoso de derechos fundamentales, y no se puede confiar 100% en lo que manifieste, por ejemplo, lo que afirmó no fue cierto, como la ubicación de los cuerpos”, agregó.