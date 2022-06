Jhosué estuvo vivo después del "levantón" y la FGE no lo buscó, señala su mamá

04:57 horas del 3 de febrero de 2022, es la fecha que marca la imagen del video de seguridad que captó la salida de Jhosué Romo Limón, a quien se le ve sonriente, antes de que dos sujetos lo encañonaran para subirlo por la fuerza a un vehículo.

Esa es la última imagen que su madre tiene de él y que radica en la carpeta de investigación con NUC 0202-2022-03562 de su desaparición forzada, ocurrida frente a su novia y un amigo a las afueras del bar “La Mañosa”, en la zona hotelera de Mexicali.

A cuatro meses de su desaparición, Aleida Limón Sánchez, madre de Jhosué, con la carpeta de investigación en mano, la cual tardaron casi 3 meses en otorgarle, asegura que hay omisiones y negligencias de la Fiscalía General del Estado, que le hacen sospechar complicidad.

Aunque por un tiempo se había resignado a que aparecieran por lo menos los restos de su hijo, señala que además de exigir que se le encuentre, también irá tras los funcionarios que fueron omisos y permitieron que las personas que se lo llevaron lo paguen penalmente.

USARON SU CELULAR POR VARIOS DÍAS

En la carpeta de investigación se integraron los registros de la línea telefónica de Jhosué, la cual presenta actividad por seis días posteriores a su desaparición forzada. La última vez que se usó fue a las 08:42 horas del 9 de febrero.

Los registros de la empresa telefónica detallan las antenas a las que se conectó durante su actividad, que los llevan desde la colonia Primera Sección, Segunda Sección, Pueblo Nuevo, Río Nuevo y finalmente en el fraccionamiento Terrazas del Valle, al oriente de Mexicali.

En esa última ubicación reside el Manuel “N”, de apodo “El Manny”, señalado directamente por la pareja de Jhosué como el que lo privó de la libertad y quien le habló por teléfono para amenazarla con matarlo en caso de que fuera a la Policía.

Uno de los agentes en el caso, de apellido Paullada, le dijo a la madre de Jhosué que su hijo estaba vivo, al parecer luego de ver estos registros telefónicos, pero aún así, no hicieron nada para buscarlo con vida.

BÚSQUEDA

El 11 de mayo, un día después del Día de las Madres, Aleida buscó a su hijo, o por lo menos sus restos, en áreas sospechosas cercanas a donde su celular mostró actividad, pero no pudieron encontrar nada.

Aleida señaló a los agentes estatales de haber sido omisos, negligentes y pasivos, pues su nuera, testigo presencial de la privación, señaló directamente a Manuel “N”, e incluso los llevó a su domicilio.

En la carpeta de investigación se integró una fotografía de ese encuentro con los agentes estatales, pero no hay ningún documento, oficio o informe que se haya integrado a la carpeta con su declaración o entrevista. Tampoco fue detenido.

FALLAS

La madre de Jhosué acusó al ex fiscal regional, hoy fiscal central, Rafael Orozco Vargas, así como a la actual fiscal regional de Mexicali, Hortencia Noriega León, de no haber hecho nada mientras la investigación estuvo en sus manos.

Luego del 11 de mayo, Aleida tuvo comunicación directa con la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien le extendió su apoyo y del cual, dijo, se encuentra agradecida, pues solo así pudieron asignarle seguridad personal a ella ya su nuera.

También acordaron que el fiscalgeneral, Ricardo Iván Carpio Sánchez, atendería su caso personalmente, pero señaló que solo ha podido hablar con él en una ocasión yque quedó de explicarle el estado dela investigación una vez que le brindaran los reportes correspondientes. A la fecha, dice, no le responde nile ha llamado.

Por su parte, Aleida pudo corroborar que el 30 de marzo, el “Manny” fue detenido por delitos federales de portación de arma, pero logrósu libertad el 23 de abril. En ese lapso, la Fiscalía General del Estado nose coordinó con la FGR para investigarlo.

RÍO NUEVO

Una de las líneas de investigaciónque no han podido corroborar esque el cuerpo de Jhosué fue arrojadoal Río Nuevo, cerca de la Zona Centro, sin embargo, no han podido confirmar el dato, pues tanto de la Dirección de Bomberos de Mexicali yde Tijuana dijeron no tener buzos capacitados para esa tarea, aunqueinicialmente le comentaronde la FGE que sí.

La zona no ha sido inspeccionada por la falta delbuzo, por lo que no se puede confirmar o descartar lahipótesis de que el cuerpo seencuentre en esa zona. “Ahípodría ser un cementerio, ynadie lo sabría”, exclama lamadre de Jhosué.

“NO ME DEJEN SOLA”

Con la voz cortada, Aleida expresa la impotencia que siente al ver cómo más de un funcionario de la Fiscalía Generaldel Estado ha sido omiso, negligentey pasivo, a pesar de las pruebas y losseñalamientos en la carpeta de investigación.

Aunque agradeció el apoyo de lagobernadora y su sensibilidad comomadre, señaló que el exceso de omisiones le hace suponer ya no la incompetencia de los agentes, sino unacomplicidad para que su caso no seresuelva.