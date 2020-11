Investigan caso múltiple de agresión sexual contra niñas

MEXICALI, B.C.- Un hombre acusado de los delitos de abuso sexual agravado contra una menor de catorce años, violación impropia y violación equiparada agravada fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado tras ser detenido con una orden de aprehensión.

En la audiencia, el juez consideró que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público de Ciudad Morelos fueron suficientes para dejar en prisión preventiva a Antonio “N” y/o Marco Antonio “N”, con un plazo de tres meses para fortalecer la investigación en su contra.

El imputado fue denunciado por la agresión sexual de las hijas de su pareja sentimental durante los años 2015 al 2019, tiempo que vivió en unión libre con la madre de las víctimas en varios ejidos del valle de Mexicali.

De acuerdo la declaración de la ofendida, en julio de 2019 enfrentó a su ex pareja sentimental debido a que una de las pequeñas le comentó que Antonio la quería tocar, situación que el negó, sin embargo, por ese motivo se separaron y él se cambió a una casa del ejido Lázaro Cárdenas.

Comentó que fue hasta el 4 de agosto del 2019 que descubrió la desagradable situación a la que este hombre sometió a las niñas, debido a que una de las pequeñas se despertó muy asustada, llorando y gritando como si hubiera tenido una pesadilla.

Al llegar a calmarla, se acercaron sus otras hijas y le dijeron que ya no podían más y le confiaron que meses atrás, Antonio les tocabas su cuerpo por debajo de su ropa y que a ellas no le gustaba, que no se lo habían dicho antes porque el imputado le decía que la iba a matar.

Agregó que sus hijas tenían mucho miedo a este hombre ya que tenía una pistola en la casa en el mueble de la recámara en donde dormían y creían que iba a hacerles daño.