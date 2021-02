Integrarán fiscalía mixta para reabrir caso Alexandra

La Fiscalía General del Estado ya no puede apelar la liberación de Roberto “N” por el homicidio de la maestra Alexandra Martínez Jaime, quien, en todo caso, solamente podría ser juzgado por otro delito, explicó el fiscal central Hiram Sánchez Zamora.

El único imputado y sentenciado en este caso obtuvo la libertad el pasado 14 de enero, tras la interposición de un amparo directo en el que se resolvió que hubo vicios de fondo en la investigación.

Sánchez Zamora señaló que sobre la falta de notificación a la familia de la víctima, le correspondía al tribunal informarle de lo ocurrido a través de los mecanismos que se hubieran establecido en el juicio de amparo, y que a la Fiscalía no le correspondía notificarle.

Como se informó en LA CRÓNICA, el ex novio de la maestra fue liberado luego de llevar el caso a la última instancia legal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinó en la sentencia de amparo que debía ser puesto en libertad.

El fiscal central dio a conocer que conformarán una unidad mixta en la FGE, que estará integrada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género y la Fiscalía de Unidades Especiales.

Esto, para analizar si hay otro delito que se pueda actualizar distinto al de homicidio, como pudiera ser la de desaparición forzada de personas cometidas por particulares, integrado al código penal a partir del 2017.

“Lo que haremos es que se analice el expediente, que es bastante voluminoso, y que se analice con perspectiva de género”, comentó Sánchez Zamora.

“Uno de los principales problemas es que en aquel momento se autorizó la cremación del cuerpo, lo que nos impide ciertas diligencias”, agregó.

El fiscal señaló también que analizarán los observaciones en cuanto a los “vicios de fondo” de la investigación, para ver si hay una responsabilidad en los servidores públicos encargados de la carpeta, y de ser así, iniciarán procedimientos administrativos en su contra.

Sánchez Zamora clarificó que el fiscal regional, Pedro Ariel Mendivil García, tal como lo establece la ley, renunció a la defensa del caso al asumir en la función pública, por lo que descartó que haya influenciado en la determinación judicial.

Expresó que no quieren crear una falsa expectativa a la familia con la reapertura de la carpeta por homicidio, pues ya no pueden imputarle alguna responsabilidad al ex novio de la maestra por ese delito.

“Estaremos haciendo un análisis para ver si existe otra conducta que se le pudiera establecer a Roberto o a cualquier otra persona, y por eso estamos en el tema de desaparición forzada de personas cometidas por particulares, estamos creando la unidad para que se encarguen de analizar y si es posible, crear carpeta que pueda ser judicializada”, comentó el fiscal.