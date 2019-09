Incendio daña casa en el fraccionamiento El Hípico

MEXICALI, Baja California.- Un incendio ocurrido este miércoles por la noche en el fraccionamiento El Hípico, al noreste de Mexicali, dejó como saldo una casa con daños y a una persona con crisis nerviosa y una ligera intoxicación.

Poco después de las 19:00 horas se reportó inicialmente a los números de emergencias una explosión y que en la parte posterior de una casa, sobre la avenida Argentina, había una fuerte cantidad de humo.

Bomberos y policías acudieron al domicilio marcado con el 1165, a la altura de la calle Salvador Díaz Mirón, de donde salió un hombre y les dijo que había fuego en su recámara, por lo que iniciaron sus labores para atacar las llamas en el lugar.

Paramédicos de la Dirección de Bomberos arribaron para atender al residente de la vivienda, identificado como Gustavo Grijalva, de 68 años de edad, quien sufrió de una crisis nerviosa y une ligera intoxicación por el humo.

El hombre fue atendido en una casa vecina, donde paramédicos determinaron que no requería de traslado a un hospital, pues no se encontraba lesionado y la intoxicación no habría sido severa.

Vecinos dijeron que luego de percatarse del humo, se escuchó algo parecido a una explosión, pero al parecer esto ocurrió cuando las llamas dañaron un transformador o aparato eléctrico durante el incendio, aparentemente iniciado por un corto eléctrico.

La calle fue parcialmente cerrada por los agentes municipales mientras los bomberos, a bordo de dos máquinas extintoras, completaron su trabajo en la vivienda que resultó afectada por las llamas en una recámara, pero el humo y el agua afectó las demás habitaciones.