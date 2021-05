Imperial Valley reporta primera muerte de un niño por Covid-19

Un niño de tan solo nueve años, y sin antecedentes de problemas de salud, falleció a causa de Covid-19, se trata de la primera muerte de una persona en la etapa de la niñez, reportada en el condado de Imperial Valley, California, precisan las autoridades de Salud.

El Departamento de Salud Pública del Condado Imperial (ICPHD), se describió entristecido al confirmar la primera muerte de un niño debido a complicaciones de COVID-19 en el Condado de Imperial.

A través de un comunicado, precisan que el Departamento de Salud recibió por primera vez la notificación de la muerte de un niño menor de nueve años hace varias semanas. Las investigaciones de casos toman tiempo para completarse, ya que los documentos adecuados deben recibirse y revisarse apropiadamente.

Añade que la investigación de este caso en particular se completó el 14 de mayo de 2021. Se descubrió que el niño no tenía problemas de salud preexistentes. Para proteger la privacidad del niño y su familia, no se divulgará ninguna otra información del paciente.

“Es desgarrador perder a un hijo bajo cualquier circunstancia. Nuestro más sentido pésame para la familia y para las muchas familias que han sufrido pérdidas relacionadas con COVID-19, ” declaró el Dr. Stephen Munday, Oficial de Salud del Condado de Imperial.

“Dado que los niños menores de 12 años aún no son elegibles para recibir una vacuna COVID-19, lo mejor que podemos hacer para proteger a los niños en nuestra comunidad es asegurarnos de que quienes los rodean, que pueden vacunarse, se vacunen y que todos sigamos aplicando las medidas que impiden la transmisión del virus.”

El Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial instó encarecidamente a los miembros de la comunidad elegibles que aún no han recibido la vacuna COVID-19 a que lo hagan lo antes posible.

"Las vacunas ahora están disponibles para personas mayores de 12 años y son de fácil acceso en muchos sitios de proveedores a lo largo del Condado de Imperial, incluidas las oficinas de atención médica, hospitales, clínicas comunitarias, farmacias, así como el Departamento de Salud Pública del Condado Imperial", declara.

Para ubicar un sitio de vacunas cerca de usted, visite VaccineFinder en http://vaccinefinder.org. Para programar una cita a través del sistema MyTurn de California, visite https://myturn.ca.gov o llame al (833) -422-4255.

Para registrarse en las clínicas de vacunas COVID-19 disponibles, se alienta a los residentes a que se inscriban en el sistema MyTurn del estado en https://myturn.ca.gov.