Huyeron al valle tras asalto a un autoservicio en Valle del Pedregal

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de Francisco Javier “N” de 36 años y a Francisco “N” de 26 años de edad por robo con violencia a un autoservicio Oxxo ubicado en la carretera San Luis y la calle Baritina, en el fraccionamiento Valle del Pedregal.

Eran las 21:20 horas cuando se recibió el reporte vía C4 con datos de un vehículo Honda Civic guinda 1994 con engomado Anapromex, involucrado en un robo con violencia en la Zona Oriente rumbo al ejido Michoacán de Ocampo.

Las unidades realizaron el operativo, donde observaron a un vehículo con las mismas características en la Carretera Estatal no. 2 y Carretera Estatal no. 29 donde se inició una persecución sin perderlos de vista, logrando darles alcance en el entronque con la Carretera Federal no. 5 en Cerro Prieto 4, donde los sujetos perdieron el control en el carril de acotamiento.

Al ser intervenidos, se les realizó una revisión en el Honda Civic donde fue localizada un arma de fuego tipo revolver con cacha de metal negra y mecanismo gris con leyenda Crosman Model 39, con 5 cartuchos útiles calibre .22 mm.; además de 3 mil 900 pesos, 21 dólares y 200 pesos en monedas.

Los detenidos están relacionados con 7 robos con violencia a Oxxo: el 31 de octubre en Oxxo Macristy, el 4 de noviembre Oxxo Everest, el día 8 del mismo mes Oxxo 16 de septiembre y el 10 de noviembre de Gómez Morín (en dos ocasiones) y Valle de Pedregal.

Tras su detención fueron turnados a la Fiscalía General del Estado para su investigación.