Hombre muere ahogado durante fiesta

Luego de salir de su jornada de trabajo nocturno en un bar, un hombre acudió a una fiesta en una casa con alberca, donde murió aparentemente ahogado, este sábado por la mañana.

Fue a las 11:54 horas que se avisó al 911 sobre lo ocurrido en el domicilio ubicado en la calle Profesor Castro y calle Molino del Rey, en la colonia Insurgentes Oeste.

Policías municipales y paramédicos acudieron al domicilio y se encontraron a un hombre identificado como Saúl, quien estaba sin vida y en ropa interior a un costado de la alberca.

Al confirmar el deceso, al parecer por ahogamiento, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones.

Agentes se entrevistaron con un hombre identificado como Abel Ramón “N”, de 42 años, compañero de trabajo de la víctima.

Te puede interesar: Detienen a sujeto por portación de cartuchos y arma prohibida

Este les dijo que ambos son trabajadores del Bar “Sport Bar”, y que a las 06:00 horas salieron de trabajar y se dirigieron a una fiesta en ese domicilio.

Abel explicó que no sabía de quién era el domicilio, pero que poco después llegaron otras personas, entre ellas una amiga de Saúl, pero no recordó su nombre, pues no la conocía.

Poco después, ellos ingresaron a la alberca y más tarde escuchó a la mujer pidiendo ayuda para sacar a Saúl de la alberca, y en la orilla de la misma trataron de reanimarlo, pero sin éxito.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Ciencias Forenses y posteriormente el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para la necropsia.