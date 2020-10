Habrá “Operativo Halloween” para exhortar a no pedir dulces

MEXICALI,B.C.- La Policía Municipal de Mexicali realizará operativos durante los próximos festejos de Halloween en la ciudad para exhortar a los comercios y residentes a no entregar dulces y a las familias en las calles para que vuelvan a sus casas y disminuir la movilidad.

También llevarán a cabo vigilancia en los cementerios y panteones para el cumplimiento de las medidas de cierre que fueron impuestas por el Ayuntamiento de Mexicali como medida para evitar contagios durante la pandemia.

Alejandro Lora Torres, director de la Policía Municipal, señaló que, aunque están facultados para imponer multas y sanciones, buscarán apelar a la conciencia de las familias mexicalenses para mantenerse en casa durante los próximos festejos.

“El exhorto es no salir, no es momento de celebrar porque aumenta la movilidad y con la alerta de contagio no es recomendable, estamos convencidos que tenemos comunidad mexicalense responsable que acata las medidas de las autoridades y el llamado va encaminado a eso”, dijo.

Ante los casos de fraccionamientos que han anunciado públicamente el cierre de vialidades, señaló que también vigilarán este tipo de casos, pues no pueden entorpecer el tránsito en estas vialidades de manera arbitraria e incluso exhortó a que los casos sean denunciados al 911.

“Viene Navidad y Año Nuevo y la mejor forma de celebrarlo es con salud, para lograrlo se requiere que estos eventos tradicionales y de culto, lo dejemos para después, no es tiempo de aglomeraciones y aumentar la movilidad, no generemos riesgos innecesarios”, explicó.