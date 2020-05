Fiscal de FGR impide que niño vuelva a ver a su madre

Mayra sucumbe y su rostro desborda en lágrimas al recordar a su hijo en llanto, desde el cerco de la casa de su abuelo paterno en el poblado Ciudad Morelos, en el valle de Mexicali, donde lo envío desde Tabasco de vacaciones con su padre, quien ya no lo regresó con ella.

“Temo por mi vida, y por la vida de mi hijo”, expresó Mayra, una mujer tabasqueña que se encuentra varada en Mexicali, donde el padre del niño, un agente del ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR) se lo quitó con engaños.

Mayra González Zamora es perito química de la FGR en Tabasco, donde conoció a José Tomás Rodríguez Baltazar, un agente del ministerio público, con el que procreó un hijo que hoy tiene 5 años, aunque nunca pudieron estar juntos debido a las conductas del funcionario.

En el 2018 interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar, pero poco o nada se resolvió, salvo que se separaran y el niño viviera con ella. Mayra asegura que en ese entonces la amenazaba con matarla y darle un tiro en la cabeza.

Foto: Saúl Martínez

La mujer mandó de buena fe a su hijo con su padre para las vacaciones de Semana Santa, quien fue cambiado a Mexicali debido a supuestas amenazas recibidas en Tabasco, pero Mayra no sabía el calvario que le esperaba para poder recuperarlo.

Por más de 15 días, el padre del niño cortó comunicación con la madre y ella tuvo que viajar a Mexicali para buscar a su hijo, al que encontró en el poblado de Ciudad Morelos, pero solo recibió amenazas y un mal trato de policías municipales que acudieron al lugar.

Los agentes municipales los encañonaron, golpearon al conductor del Uber en el que viajó e incluso amenazaron a un amigo en silla de ruedas que la acompañó a tratar de buscar y recuperar a su hijo. Parte de estas agresiones quedaron videograbadas por una cámara del auto de renta.

Con el rostro desbordado en lágrimas, Mayra recuerda que solo alcanzó a decirle a su hijo que pronto iría por él, quien ya mostraba un semblante decaído y nunca le permitieron que abrazara a su madre. Esto ocurrió el pasado 1 de mayo.

Su voz refleja frustración e incredulidad, pues ella fue quien llamó al 911 para pedir el apoyo de la policía municipal para hablar y recuperar a su hijo, pues dijo que sospechaba que el padre estaba armado y era violento.

El me presumía que tenía muchas influencias, que tenía amigos en todas partes y que hasta la directora de la Policía era su amiga, y con lo que pasó desde que llegué pude confirmarlo, nadie me ha ayudado ni me han hecho caso”, comentó.

En la comandancia del poblado Ciudad Morelos no quisieron recibir su denuncia y se tuvo que trasladar al poblado de Guadalupe Victoria, donde una agente de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar llenó un formato que no tiene validez y no le brindó acompañamiento.

Mayra interpuso una denuncia en la FGE con el NUC 0202-2020-14478 por el delito de sustracción de menores, desde el pasado 1 de mayo, pero hasta la fecha no ha vuelto a ser contactada.

Su viacrucis empeoró con la pandemia del Covid-19, pues tanto en la Fiscalía General del Estado no le han avisado de avances, incluso, asegura, la han desmotivado con la denuncia al señalar que los juzgados estarán cerrados por un tiempo.

Mayra se encuentra en riesgo de perder su empleo, pues aunque pidió algunos días de vacaciones, no sabe cuánto durara este proceso. “No me voy a regresar sin mi hijo, no me voy a ir de aquí sin él, no me importa el trabajo”, dice sollozando.

Foto: Saúl Martínez

El padre del niño y funcionario de la FGR, fue detenido a principios de año en el valle de Mexicali por la portación de un arma de fuego y aparentemente no es la primera vez que ocurre. Actualmente se encuentra suspendido de manera provisional tras sostener una riña con un compañero de trabajo.

Vecinos señalaron que en su casa se veló el cuerpo de José Eduardo Pérez Jiménez, alias “El Charal”, abatido en San Luis Río Colorado y señalado del homicidio de policías, y que se frecuentemente se le ve armado.

Esta situación tiene en vela a la madre del niño, quien teme por su seguridad y sobre todo la de su hijo Tommy, el pequeño de semblante alegre que por ahora solo puede ver a través de las fotos en su celular, a unos días de que se festeje a las madres.