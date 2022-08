Familiares buscan a Martín Erenas Rodríguez

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada para la investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, solicita la colaboración de los ciudadanos para localizar a Martín Erenas Rodríguez de 52 años.

Fue visto por última vez, el 20 de septiembre del 2019, cuando salió de su domicilio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Victoria, desconociendo de su paradero hasta el día de hoy.

La media filiación de Martín es 1.70 metros de estatura, complexión delgada, tez morena, cabello chino negro corto, ojos chicos color negro, como seña particular el dedo medio de la mano derecha no se le endereza y no tiene un diente frontal.

La FGE pide que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono (686) 9044100 ext. 4029, 4064, 4288 y 4394. También se pueden comunicar a los números, 089 de denuncia anónima o al 911 de emergencia.