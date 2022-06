Extienden búsqueda de jóvenes desaparecidos

La comisión estatal de búsqueda de personas, personal de la fiscalía del Estado y familiares continúan labores de pesquisa de los dos jóvenes desaparecidos la mañana de este sábado en el Rancho Karey.

Tras las declaraciones en un video filtrado donde un sujeto que es torturado y fue identificado como Ramsés Zatarin Hernández confiesa la supuesta ubicación donde los cuerpos fueron enterrados, familiares y colectivos actuaron de manera inmediata acudiendo el día viernes a realizar la labor de búsqueda la cual culminó aproximadamente a las 6 de la tarde sin resultados positivos.

Daniela Vanesa Diaz hermana de Adrián Misael Diaz comentó a los medios de comunicación que se está haciendo todo lo posible por obtener resultados inmediatos sin embargo prevé que la búsqueda se extienda hasta tres o cuatro días más por cómo visualiza la situación.

Te puede interesar: Investigan tras video de torturado

Cabe destacar que la búsqueda comenzó 1 hora 40 minutos tarde por cuestiones de retraso en la llegada del personal del equipo de fiscalía.

"No sé si realmente le están dando la importancia que nosotros merecemos o lo están tomando a la ligera" comentó por último Daniela Vanesa.

Por su parte agregó que han recibido apoyo de tres colectivos en especial el Colectivo de Madres Unidas y Fuertes que los han acompañado desde temprano y han estado al pendiente, otros por otro lado cooperan con agua y comida.

Buscarán involucrarse más.

Declaró que buscarán formar parte de la búsqueda y no sólo ser espectadores ya que se encuentran en una situación desesperada y las respuestas por parte de la Fiscalía no han sido del todo claras y no hay un resultado más allá de que están trabajando y seguirán trabajando en la pesquisa.