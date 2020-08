Exigen pena máxima para asesinos de Danna Mariam

MEXICALI,B.C.- Tras llevarse a cabo la primera audiencia de vinculación a proceso que tuvo que ser suspendida por la falta de testigos, familiares y un grupo de personas se mantuvieron afuera del tercer piso en el juzgado donde se realizaba dicha audiencia.

María Luisa Reyes, madre de la menor Danna Mariam, dio a conocer una serie de obstáculos que han tenido que sortear durante este proceso legal.

“Quedaron muy formal de haberme avisado cuando iniciara todo esto y hasta la fecha nunca me informaron nada, ni me dijeron tampoco que tenía que conseguir un licenciado, ni se me iba a otorgar uno de oficio tampoco me dieron notificación de nada”, informó la madre de la víctima. Dijo que se ha venido enterando por terceras personas.

Sobre las declaraciones del fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz, la madre de la víctima aseveró que la discriminó. “El tatuaje no hace a la persona” agregó la señora María Luisa.

Al ser cuestionadas sobre posibles amenazas a su persona o familia, estas omitieron cualquier comentario al respecto.

Pena Máxima

“Quiero pena máxima a todos y que se limpie el nombre de mi niña” enfatizó la madre, quien reconoció en la figura del abogado, Cuauhtémoc Castilla Gracia, el refuerzo a la fiscalía para buscar la pena máxima de 50 años de prisión que el delito de homicidio calificado alcanza.

En este sentido, el abogado quien recién se integra a este juicio, señaló que se pidió para la madre y una hermana de Danna, el carácter de víctima indirecta bajo los requerimientos de la Ley General de Víctimas. Aseguró que se revisará la carpeta de investigación para determinar por qué no se consideró el delito de feminicidio.

Renuncia y disculpa pública.

Por último, Marisela, hermana de la menor asesinada, dijo estar de acuerdo con la petición de renuncia y una disculpa pública por parte del Fiscal General de Baja California, Guillermo Ruiz.

“Renuncia y una disculpa pública porque no se merecía eso mi hermana, menos que la juzgara por simplemente unos tatuajes” concluyó.