Evolucionan defraudadores, alertan en Mexicali

Mexicali, B.C.- Contactado a través de Facebook, Javier, acordó la venta de una cámara fotográfica con una joven llamada Michelle, quien le ofreció 10 mil pesos por ella, por lo que acordaron la venta completamente a través de mensajes.

Fue el pasado 6 de noviembre cuando Javier se disponía a realizar la venta con la supuesta compradora, quien acudiría a su trabajo, ubicado en el Centro Cívico, para revisar el estado

del equipo y realizar el pago del mismo.

Cuenta que hasta esa mañana, donde ya tenían acordada la entrega del equipo, no había sospechado, aún y cuando la joven le informó que el pago lo realizaría mediante transferencia

bancaria.

“Me dijo que como a las 11 de la mañana ella se acercaba a mi trabajo, ya que ahí es a donde

iba a acudir ella por la cámara supuestamente, así que le mandé la ubicación”.

Una vez llegada la hora de la entrega, Javier recibió un mensaje de la compradora, quien le informó que al exterior se encontraba un taxi de plataforma, al cual debía entregarle la cámara, ya que ella no pudo ir a recogerla.

La joven envió varias fotografías, en donde se observaba que había realizado el depósito de 10 mil pesos a la cuenta del joven vendedor, además de pedirle que le enviara el equipo por medio del taxi de plataforma para que ella pudiera recibirla, situación que hizo sospechar al joven vendedor.

“Me dijo que si podía salir y que si le daba la cámara, llegó el DIDI y me sorprendió que no viniera esa persona arriba del carro. Así que le dije al conductor que me diera unos minutos para corroborar que se hubiera realizado el cobro”.

“Yo ya me había metido a buscar en Google sobre las estafas más comunes mediante transferencias, y una de las que aparecía es que te hacían depósitos mediante cheque y en la

aplicación te salía saldo salvo a buen cobro”, expresó.

Ya con sospechas de que algo no estaba bien, Javier entró a su estado de cuenta, en donde observó que decía ´saldo salvo a buen cobro´ y el depósito no se veía reflejado, por lo que supo que estaba siendo víctima de una estafa.

Cuenta que la joven, Michelle, le envió una foto de su credencial para votar, para que así confiara en ella y le enviara la cámara, pero optó por no hacerlo y pedirle al conductor de plataforma que cancelara el viaje.

“Le dije al del DI DI que cancelara el viaje, que no le iba a entregar la cámara ya que no me daba buena espina, él conductor me entendió y decidió cancelar el viaje”.

“A los minutos me manda mensaje esa persona y me dijo que si ya había entregado la cámara al DIDI, que porque le había cancelado el viaje y yo le dije que sí, y me empezó a decir que si

como le hacíamos con el depósito”, contó.

Javier cuenta que decidió decirle a la presunta compradora que había enviado el producto

a través del taxi de plataforma para observar su reacción. En respuesta, ella comenzó a decirle que el conductor le había cancelado el viaje y le preguntó cómo podrían solucionar el depósito que, según ella, ya había realizado, aunque dicho depósito nunca existió.

Horas más tarde, Javier notó que en su estado de cuenta ya no aparecía el depósito de 10 mil pesos, lo que llevó a la conclusión de que la joven lo intentó estafar mediante un cheque sin fondos.

MÁS VÍCTIMAS

Al compartir su experiencia en redes sociales, Javier fue contactado por otro joven mexicalense, de nombre Mijahil, quien le reveló que días atrás también había sido estafado por la misma mujer que se hacía llamar Michelle.

Con desesperación, Mijahil le relató que la joven le había prometido comprarle una consola de videojuegos por un valor de 4 mil pesos. En el momento de la entrega, ella envió un taxi de plataforma, ya que no podía asistir personalmente, y supuestamente realizó el pago mediante

un depósito.

Horas después, Mijahil verificó en su cuenta bancaria que el depósito de 4 mil pesos no se había reflejado y que la transacción había desaparecido por completo. Al intentar contactar a la joven, ella le respondió que ya no era asunto suyo.

A pesar de las amenazas del joven de denunciar a su presunta compradora ante la Fiscalía

General del Estado, ella le indicó que podía hacer lo que quisiera, ya que no se hacía responsable de lo sucedido.

ROBO DE IDENTIDAD

Después de conocer la historia de Mijahil, Javier decidió buscar el perfil real de la supuesta compradora, Michelle, para informarle que estaba siendo víctima de robo de identidad y que

alguien estaba usando su credencial para votar para estafar a la gente.

Michelle explicó que semanas antes, ella estaba vendiendo un celular, y un joven intentó estafarla de la misma manera: enviando un taxi de plataforma al punto de encuentro y depositando la cantidad acordada.

Durante la transacción, Michelle le envió una foto de su credencial para votar al supuesto comprador,

quien, al no lograr la estafa, decidió utilizar un perfil falso de Michelle y la foto de la credencial que ella le había enviado para realizar compras con cheques sin fondos, utilizando su identidad.

“Hace como dos semanas, intentaron estafarme de la misma manera, enviándome un Uber y tratando de paga r me con u n cheque sin fondos. Al final, todo resultó ser falso, pero lamentablemente le envié mi INE a ese tipo”, comentó.

Michelle le dijo a Javier que otras tres personas, aparte de él, se habían puesto en contacto con ella, ya que también habían sido estafadas por alguien que se hacía pasar por ella.

CASOS EN LO QUE VA DEL AÑO

De acuerdo con el capítulo IV, artículos 218 y 219, del Código Penal de Baja California, lo ocurrido a Javier, Mijahil y Michelle se clasifica como fraude. Este delito ha experimentado un aumento en el número de casos en el municipio.

Según los análisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en lo que va del presente

año, se han presentado 891 denuncias por fraude ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Octubre ha sido el mes con más casos registrados hasta el momento, con 118.

Este mes experimentó un incremento de 25 casos en comparación con septiembre, donde 93

víctimas de este delito presentaron denuncias formales ante la FGE.

ARTÍCULOS EN CUESTIÓN

Estos son los artículos del capítulo IV del Código penal de Baja California en los que se explica

e informa sobre el delito de fraude:

ARTÍCULO 218.- Tipo y punibilidad.- Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del er ror en que éste se halle, se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido.

ARTÍCULO 219.- Fraudes específicos .- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

XI.- A quien venda o intercambie por algún otro bien, vales de papel o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados para intercambiar o canjear bienes y servicios con conocimientos que son falsos.

XII.- Al que haga efect ivos va les de papel o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales para intercambiar o canjear bienes o servicios, ante las tiendas o establecimientos que los aceptan, con conocimientos de que son falsos.

LAS RECOMENDACIONES

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendívil García, informó que la incidencia de fraudes cibernéticos que han atendido está relacionada principalmente con el robo de

vehículos.

“Lo que ha ocurrido son uno o dos incidentes en donde han citado a alguien en una plaza

comercial y ha sido objeto de robo de vehículo u otra circunstancia, pero no se está presentando como un fenómeno generalizado, como la extorsión u otros tipos de delitos”, expresó.

Mendívil García recomendó a los ciudadanoselegir un lugar y una hora específicos para llevar a cabo la compra oventa de artículos, y evitar que estas transacciones se realicen a travésde traspasos.

Añadió que aquellosque lo consideren apropiado pueden realizarla venta o compra de artículos en el estacionamiento de la Direcciónde Seguridad PúblicaMunicipal. En caso desolicitar ayuda, los elementos podrán proporcionarla con mayor rapidez y eficacia.