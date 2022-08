Estos son los delitos que sanciona la patrulla ecológica

Los delitos que son sancionables por contaminación ambiental son la quema de basura, derrame de agua potable, música a alto volumen , obstaculización de la vía pública, organizar eventos en tiempo de emergencia, ruido, entre otras. Además, los agentes de la Policía Municipal están facultados para sancionar a quienes incurran en estas faltas administrativas, así lo informó la coordinadora de Policía Ecológica, Nube Ochoa Peña.



Para que un ciudadano pueda ser sancionado debe incumplir con alguna de las situaciones antes mencionadas, en donde la policía ecológica recibe el reporte y se acerca a dialogar con la persona para generar conciencia, posteriormente por medio de un seguimiento al caso, si se da otro reporte ya se sanciona.

Te puede interesar: Ruido, principal motivo de multa ecológica



El clima de Mexicali se ha convertido en un factor importante para la contaminación ambiental, pues, en verano se da el incremento de casos de desperdicio del agua y basura, mientras que en invierno la mayoría de las multas son por las fogatas que realizan los ciudadanos o por música en alto volumen.



Nube Peña, también comentó que solo se cuenta con 4 unidades, con las que buscan cubrir la gran cantidad de llamados que se realizan, por lo que los tiempos de reacción pueden tardar, de ahí la importancia de que la parte quejosa se acerque a los oficiales para reportar los hechos.



Luego de la plática de concientización con la persona que incurre en la falta, si tiene otro reporte viene la sanción que varía dependiendo de la situación. Cuando la falta es por música alta se paga una multa que va desde los 962 pesos hasta los 3 mil 848 pesos, por tirar basura, derramar agua u organizar eventos durante una emergencia sanitaria la multa puede ser de 3 mil 900 hasta el máximo que son 19 mil pesos.

“Como hay desinformación, no pueden asimilar que sea infracción, cómo me estás infraccionando si estoy limpiando, pero no es la manera correcta de limpiar, están arrojando lo mismo que contamina hacía la vía pública, eso es acreedor a multa”, mencionó Ochoa Peña sobre el sentir de los ciudadanos al ser sancionados por contaminación ambiental.