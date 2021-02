“Esto de matar a un regidor, da pena y preocupación”: Bonilla

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, calificó como preocupante la situación de inseguridad que se vive en Tecate, luego del homicidio del regidor Alfonso Zacarías Rodríguez.

“Tijuana y Tecate se cuecen aparte en la inseguridad, tengo entendido que este regidor, lo conocí muy poco, no lo vi en campaña, no recuerdo haber platicado con él, pero tengo entendido que era un colaborador cercano de la alcaldesa incluso operador político”, comentó.

En su conferencia matutina, Bonilla Valdez consideró como muy delicado el asunto, porque no se sabe “cómo se puede interpretar el mensaje, es una ruptura, muy obvia y sabemos el gran problema de Tecate es la “desadministración”.

El gobernador realizó comentarios en contra de la alcaldesa y la comparó con el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien se separó del cargo “para dejar de hacerle daño a la ciudad”, al contrario de Zulema Adams.

“Es un pleito por el control de los diferentes carteles en Tecate, he platicado con el fiscal, me expresa su preocupación, pero después de llevar el caballo al río, pero no lo puedes hacer tomar agua, tenemos un pueblo mágico convertido en pueblo trágico”, expresó. “Esto de matar un regidor, da pena y preocupación, es lo que pienso”.