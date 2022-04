Enviarán 50 elementos de policía como apoyo a San Felipe en Semana Santa

Alrededor de 50 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) serán enviados a San Felipe como apoyo durante el periodo vacacional de Semana Santa, indicó la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez.

La edil puntualizó que este reforzamiento se hace como apoyo al puerto, y que forma parte del convenio que ambos municipios firmaron cuando San Felipe se volvió un municipio independiente.

Dicho convenio señala que Mexicali se encargará del pago de nómina de los policías del Puerto durante sus primeros meses como municipio independiente, recurso que San Felipe devolverá en su momento a las arcas mexicalenses.

Te puede interesar: Investigará Fiscalía presunta narcomanta contra regidor

“La deuda ya anda ahorita como por unos 5 millones, más o menos, no nos han abonado todavía nada, pero no nos preocupa porque tenemos un aval de que si no nos pagan, es a través de las participaciones del estado como nos podríamos cobrar” señaló “no hemos llegado a ese momento”.