Dos personas mueren en choque de pick up contra recolector de basura

El choque de un pick up contra un camión de basura en la carretera Mexicali-Tijuana dejó anoche saldo de un hombre y una mujer muertos.

La identidad de las víctimas no ha sido revelada. Ambos viajaban en un pick un Ford Ranger blanco con placas de circulación ZKP832A de Baja California.

Informes preliminares indican que el pick up circulaba en dirección a Mexicali.

Aproximadamente a las 21:50 horas, a la altura del kilómetro 15.5, un camión recolector de basura de la empresa GEN dio vuelta en un retorno y se atravesó al paso del pick up.

El conductor del pick up no alcanzó a frenar y se estrelló contra la parte trasera derecha del camión. La mitad del pick up se metió bajo el recolector, por lo que el conductor y su acompañante murieron en el acto al quedar prensados.

Bomberos, policías y socorristas llegaron al sitio y confirmaron la muerte de los ocupantes del pick up. Las dos unidades quedaron sobre los carriles de circulación, lo que impidió el paso en dirección a la ciudad durante varias horas.

Filas de varios kilómetros de automóviles, camiones y tractocamiones se formaron en la vialidad. Agentes de la Fiscalia General del Estado y peritos llegaron para realizar la investigación de los hechos.

Aproximadamente a las 1:30 horas de hoy los bomberos iniciaron las labores para recuperar los cuerpos que estaban prensados en la cabina.

Algunos traileros empezaron a meterse en sentido contrario para pasar, pero fueron interceptados por la Policía Municipal, para prevenir algún choque con los vehículos que iban en dirección a Tijuana.

Unos automovilistas pudieron circular por el acotamiento para salir de la vialidad y luego usar caminos de terracería para evadir el tramo bloqueado.

Después de cortar parte del pick up con equipo especial, bomberos lograron sacar los cuerpos para ser trasladados al Servicio Médico Forense.