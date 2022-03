Difieren fecha de audiencia contra homicida porque no llegó el abogado defensor

La audiencia en contra de un hombre que causó la muerte de una pareja en un accidente de tránsito fue diferida después de dos horas porque no llegó el abogado defensor.

El Juez Héctor Cortez Peña reprogramó la audiencia hasta el próximo 2 de mayo.

Como fue informado por este medio, David Alejandro Leal Munguía y Paulina Aparicio Ordónez perecieron el 5 de enero de 2020 cuando viajaban en su auto por la calzada Independencia y fueron impactados por otro auto manejado presuntamente en estado de ebriedad por Jorge Alberto "N".

Te puede interesar: Piden agilizar proceso judicial

El presunto responsable fue detenido, vinculado a proceso por homicidio por culpa y quedó libre.

Después de dos años del percance se programó la audiencia intermedia para el 28 de marzo a las 14:00 horas.

Tanto el imputado como los familiares de las víctimas y sus asesores legales llegaron puntualmente a la audiencia presidida por el juez de Control Héctor Cortez Peña.

Solo que no se pudo llevar a cabo porque el abogado del acusado, Rubén Darío Mendoza Ojeda, no se presentó al parecer porque el Poder Judicial del Estado no le notificó a tiempo.

Apenas el pasado sábado los familiares de Leal Munguía y Aparicio Ordóñez efectuaron una manifestación, encabezada por Edgardo Leal Corrales, para exigir justicia por el doble homicidio.