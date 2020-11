Cuarto agente de la GES es vinculado por secuestro

MEXICALI,B.C.- Carlo Emmanuel “N”, agente de la Guardia Estatal de Seguridad (GES) acusado de secuestro agravado, fue vinculado a proceso tras haberse entregado el pasado viernes al presentarse a la audiencia inicial.

La juez de control desestimó varias de las pruebas presentadas por el abogado defensor del agente, quien lloró al rendir su testimonio durante la audiencia que se prolongó por más de 8 horas este miércoles.

El agente acudió desde el pasado viernes junto con sus abogados particulares a enfrentar la acusación que radica en la carpeta de investigación con NUC 0202-2020-24090 y Causa Penal 4753/2020, por el cargo de secuestro agravado.

Entre las personas que testificaron a su favor fueron su novia, quien aseguró que estuvo con él ese día y que, incluso, tuvieron intimidad al aire libre a las afueras de un domicilio el 6 de agosto que ocurrieron los hechos.

Otras dos personas fueron presentados por la defensa, su cuñado y un amigo, además de una perito en informática que recuperó los mensajes de Whatsapp que se enviaron ese día para verse durante la tarde.

No obstante, el dictamen de la perito no fue debidamente acreditado ante la juez y algunos de estos documentos no fueron presentados en tiempo y forma ante la Fiscalía para poder ser debatidos correctamente.

La juez Sara Perdomo Gallegos determinó vincular a proceso al cuarto agente en este caso, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, también autorizó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria.

Por estos hechos, otros tres agentes de la Guardia Estatal ya han sido vinculados a proceso por este delito y en la carpeta de investigación figuran 8 elementos en total, es decir, existen al menos otros 4 agentes prófugos.

A los elementos se les acusa del secuestro de un empresario mexicalense en un rancho de la colonia Castro el pasado 6 de agosto, donde lo despojaron de más de 1 millón de pesos, luego de torturarlo y golpearlo, además de robarle armas registradas.