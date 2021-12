Confirman detención de objetivo criminal

Al tiempo que se refuerzan medidas de seguridad en la delegación local de la Fiscalía General de la República y de la Policía Municipal, fue confirmada la detención de un objetivo criminal de las Mesas de Seguridad en Baja California.

Pedro Ariel Mendivil García, director de la Policía Municipal, encabezó este martes por la mañana una rueda de prensa en la que brindó detalles de la detención ocurrida este lunes en la "Zona Dorada" de Mexicali.

Uno de los detenidos, dijo, es Felipe Eduardo "N", a quien no se aventuró a nombrar por el apodo con el que se le conoce en las Mesas de Seguridad, pero se trata de "El Omega", presunto líder de una célula de "Los Rusos", en Mexicali.

Los detalles brindados en la rueda de prensa son los ya conocidos y que desde ayer circularon en medios y redes sociales, aunque confirmó que solo hubo 4 detenidos, entre ellos una menor de edad, de 17 años.

En un comunicado, la corporación reconoció que Felipe Eduardo es considerado como uno de los principales generadores de violencia en el valle de Mexicali, en la zona limítrofe con Sonora.

Mendivil García dijo que era él quien conducía la camioneta Jeep Rubicon blanca de modelo reciente que chocó frente al fraccionamiento Segovia, sobre la calzada Cetys o carretera al Aeropuerto.

Fue a raíz del reporte de detonaciones de arma de fuego que se inició la persecución, en la que el director de la corporación reconoció el valor y profesionalismo de los agentes que realizaron la detención.

Agregó que hasta el momento no han recibido amenazas y que iniciaron un protocolo de seguridad para los agentes que participaron en la intervención, a fin de descartar riesgos potenciales por su labor.

En el vehículo aseguraron un fusil negro, calibre 5.56 con dos cargadores, uno de tambor, así como 79 cartuchos para el mismo, además de una pistola calibre .40 con cargador y sin cartuchos.

Los demás detenidos fueron identificados como Alexis "N", Andrea "N" y una adolescente de 17 años.

El titular de la corporación municipal dijo que Felipe Eduardo cuenta con tres mandamientos judiciales, uno de ellos del 2017 y otro más reciente, aunque no pudieron acceder a información sobre los motivos, por lo que supone que se tratan de jurisdicción federal.

Agregó que, al menos en el fuero común, no cuenta con orden de aprehensión y que al momento de los disparos, estos fueron al aire y no contra personas o agentes, por lo que no pueden imputarle cargos de ese tipo en la Fiscalía Estatal.