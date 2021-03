Calcinado es encontrado en Estación Pascualitos

Un residente del poblado Estación Pascualitos, en la delegación González Ortega, realizó un tétrico hallazgo este jueves por la mañana en un edificio abandonado, donde bomberos habían sofocado un incendio la noche anterior.

“Se me fue el balón y cuando me metí a buscarlo me puse a ver, y encontré el cuerpo ahí entre la basura”, comentó un joven que llamó al 911.

Bomberos de la Estación No. 3 atendieron el reporte de incendio cerca de las 19:00 horas del miércoles, en el antiguo edición de la estación del tren, sobre la calle principal del poblado.

Sin embargo, tras apagar el fuego, se marcharon del sitio sin percatarse que en el interior había un cuerpo sin vida.

Cerca de las 13: 00 horas de este jueves, policías municipales acudieron de nuevo al sitio tras la llamada al 911 sobre el hallazgo del cadáver.

Al confirmar la denuncia, llamaron a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Sobre la víctima solo se sabe que es un hombre, de 1.6 metros de estatura, que vestía una sudadera y pantalón, cuyo color no se pudo determinar de inmediato.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para que a través de la necropsia se determine la causa de la muerte para encauzar la investigación del caso.