Cae el sospechoso de robo y violación en el valle

MEXICALI, B.C.- Freddi Martín “N”, alias “El Ferrari”, fue detenido en relación al caso de asalto domiciliario y violación contra una mujer en el valle de Mexicali, ocurrido el pasado 25 de febrero.

De acuerdo a la investigación, el imputado le había dicho a la víctima que en realidad lo habían mandado a matarla.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Me mandaron a matarte, pero no lo voy a hacer, pero si no te hago nada, a mí me va a pasar algo”, dijo en su declararon la víctima.

El sospechoso fue detenido con una orden de aprehensión por ambos cargos, tras ser identificado por la unidad especializada de la Fiscalía General del Estado.

La agresión ocurrió el pasado 25 de febrero en el poblado Guadalupe Victoria, donde allanó el domicilio, violó a la residente del lugar y se robó aparatos electrónicos y 8 mil pesos.

Ese día, la víctima encontró al hoy detenido en el interior de su casa durante la noche, y éste le tapó la boca, y le dijo: “No grites, ya sabes qué voy a hacer”.

Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) lo arrestaron y lo ingresaron al Centro de Detención Provisional (Cedepro), a la espera de su audiencia ante un juez.