Buzos realizan búsqueda en canal Pacífico por desaparición de Arcelia Chamil

MEXICALI,B.C.- Cerca del sitio donde fue localizado su vehículo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron operativos de búsqueda de indicios o restos humanos en el caso de la desaparición de Arcelia Chamil Pérez Gutiérrez.



Las diligencias de investigación se llevaron a cabo este jueves por la mañana en el canal Pacífico, a la altura del ejido Benito Juárez y el relleno sanitario, junto con elementos de la Unidad de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos de Mexicali.



Cerca de esta zona fue localizado el pasado martes por la tarde el vehículo Chevrolet Aveo, modelo 2007, por el colectivo de Madres Unidas y Fuertes, quienes realizaron una búsqueda de personas desaparecidas.

Luego de cotejar el número de serie, elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas confirmaron que se trataba del auto de Pérez Gutiérrez, de 37 años de edad.Desde ese día, peinaron la zona con otros elementos de la FGE y del binomio canino, sin resultados, por lo que este jueves acudieron al canal Pacífico a realizar la búsqueda de indicios o, incluso, de los restos de la mujer.Arcelia Chamil desapareció desde el 24 de octubre luego de salir en su auto Chevrolet Aveo gris, modelo 2007, de su domicilio en la calle Río Danubio, del fraccionamiento Solidaridad Virreyes.La familia de Arcelia interpuso la denuncia dos días después tras no saber de ella y la investigación se centró en su ex pareja, un residente de la colonia Cerro Prieto, en el valle de Mexicali, quien fue detenido durante un cateo junto a otras dos personas tras encontrarles armas de fuego.Por estos hechos se encuentra vinculado a proceso su ex pareja, Rubén "N", quien enfrenta cargos de desaparición forzada cometida por particulares en una audiencias del 18 de noviembre, lo que lo mantiene en prisión preventiva.Como seña particular, Arcelia tiene varios tatuajes en la espalda, como cuatro corazones con los nombres de Nohemí, Martin, Jorge y Aracely, así como en una de las muñecas con un corazón con la leyenda de amigas por siempre y en los dedos tenía sus iniciales y las de Rubén RC.Al cierre de esta nota no se había confirmado el hallazgo de indicios o restos humanos en este operativo.