Buscan vivos a sus desaparecidos

MEXICALI, B.C.- “Dios, toma mi vida, pero devuélveme a mi hija, no me hagas perder la esperanza”, dijo Olga poco antes de sucumbir a un episodio de desesperanza al no saber nada de su hija Selena, quien el pasado 2 de marzo cumplió un año de desaparecida.

En el segundo día de la Brigada Estatal de Búsqueda, Olga, residente de Tijuana, acompañó a los grupos de madres buscadoras de todo el estado, ahora convertido en un vasto grupo de apoyo de personas que desconocen el paradero de sus hijos o hermanos.

Bajo la sombra de un árbol se refugiaron del sofocante calor de este martes, a la orilla de las vías del tren en la colonia Hidalgo, donde recorrieron la zona para buscar a sus desaparecidos. Ahí, con la fatiga encima, Olga sintió que no podía más y comenzó a llorar, mientras otras madres la abrazaban.

“Ya es mucho tiempo, de no saber de ella, a veces creo que es una prueba de Dios, para que ella cambie, para que yo cambie, pero no le veo el final a esto”, expresó entre lágrimas, al tiempo que otras madres que buscan a sus hijos le ofrecían algunas palabras de consuelo.

Su hija, Selena García Castillo, fue privada de la libertad junto con su novio, Christopher Verduzco, en Tijuana, el pasado 2 de marzo del 2020, y desde entonces no sabe nada de ella. Ahora se ha unido a los grupos de búsqueda, buscando un propósito en su vida.

La búsqueda en vida

A través de búsquedas en centros psiquiátricos, albergues para migrantes o personas en situación de calle, prisiones y sitios donde se reúnen personas sin hogar, los colectivos esperan localizar a personas que son buscadas por sus familias.

Esta tercera Brigada Estatal incluye la visita a la Dirección de Servicios Periciales y al Servicio Médico Forense para conocer las técnicas de identificación y muestreo de ADN que tienen en bancos de datos, para identificar cuerpos que podrían ser de personas desaparecidas.

El lunes iniciaron con la visita al Centro de Reinserción Social de Mexicali para verificar si alguno de los internos cuanta con reporte de desaparición, ya sea en Baja California o en otros estados del país.

Hasta este martes por la tarde, aunque tenían indicios de poder localizar a dos personas con reporte de desaparecidos, no había confirmación de su localización en Mexicali.

En campo

El 9 y 10 de abril, los colectivos de búsqueda realizarán búsquedas en campo, en zonas consideradas de riesgo, por lo que serán acompañados por elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal.

Rafael Hernández Murrieta, director de la Comisión Estatal de Búsqueda, dijo que se trata de una brigada inédita, por la cercanía que las corporaciones policiales han tenido en el acompañamiento de las brigadas de búsqueda

Durante los días de búsqueda en vida fueron acompañados por la Policía Municipal, a través de la Unidad de Atención a Menores (UAME), a cargo del oficial Ricardo Hernández, con un enfoque de protección y de ayuda logística.

De manera excepcional, los grupos se han hecho acompañar recientemente por la corporación municipal, quienes han ofrecido ayuda y orientación con el conocimiento que tienen de la zona urbana para facilitar y agilizar las búsquedas realizadas por estos colectivos.

Las ubicaciones a donde irán durante el 9 y 10 de abril no fueron reveladas públicamente para salvaguardar la integridad de quienes encabezarán estas jornadas históricas en Mexicali.