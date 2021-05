Balean a hombre frente a su esposa, en San Felipe

Un hombre de 20 años de edad fue atacado a disparos cuando se encontraba con su esposa en una camioneta en San Felipe, por un sujeto al cual dijo no conocer.

Fue a las 21:30 horas de este sábado que el herido ingresó al centro de salud del puerto, donde fue llevado en un vehículo particular.

El personal médico dio aviso al 911 y policías municipales, así como agentes estatales, acudieron al sitio para las indagatorias.

La víctima dijo llamarse Kevin Vicente, de 20 años, quien presentaba una herida en la mano derecha y al menos 3 heridas en las piernas.

El hombre lesionado se encontraba desorientado debido a las lesiones y el medicamento suministrado, por lo que no recordaba en ese momento lo ocurrido.

Lo que pudieron anotar los agentes es que viajaba en una camioneta roja con su esposa, de 17 años, y un sujeto delgado y encapuchado se les acercó y le disparó en varias ocasiones.

La víctima dijo no conocerlo y que no tiene problemas con nadie en San Felipe, por lo que decidió no levantar cargos.

Sobre las investigaciones se hicieron cargo agentes de la Fiscalía General del Estado asignados al puerto.