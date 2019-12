Arranca operativo de seguridad en restaurantes y comercios

MEXICALI, Baja California.- Durante el mes de diciembre, elementos de seguridad pública incrementan rondines y revisiones en restaurantes y comercios locales con la finalidad de inhibir la delincuencia en estas zonas, como parte del operativo de seguridad de temporada.

Aunque el operativo principal ‘Yo por un diciembre seguro’ arrancó desde el 10 de diciembre, este jueves se dio el primer recorrido oficial por la zona de restaurantes ubicados en la avenida Justo Sierra.

En dicho evento estuvieron representantes del Ayuntamiento municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), quienes informaron que hasta el momento no se tienen reportes de robos ni incidentes en este sector.

La idea es terminar con saldo blanco, es un operativo preventivo y el objetivo es que quede en ceros” afirmó Juan Carlos Buenrostro, subdirector de seguridad pública de Mexicali.

Como parte de estos operativos, los elementos realizarán rondines por zonas cercanas a restaurantes y comercios locales, en algunos casos entrando a los propios establecimientos para hacer una revisión rápida y después seguir con su recorrido.

También se dará a los trabajadores y encargados de los restaurantes y comercios recomendaciones preventivas, sobre cómo reaccionar al ser víctima de robo y medidas en caso de sufrir una extorsión.

Aunque el robo a comercio no es un delito considerado grave, por lo que no tiene prisión automática, las autoridades de seguridad afirmaron que se realizará la investigación correspondiente para que este tipo de delitos no queden impunes.