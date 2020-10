Ahora sí, dan prisión preventiva a agresor de su pareja

MEXICALI,B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenidos Oriente, logró la vinculación de un acusado de violencia familiar, quien quedó en prisión preventiva.

En la audiencia el Juez consideró que los elementos de pruebas presentados en contra de Jesús Armando “N”, fueron suficientes para otorgar la medida cautelar, así como también un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Fue la madrugada del 25 de septiembre que se registró el incidente en el domicilio familiar ubicado en la avenida San Lázaro, de la colonia Abasolo, cuando el imputado sin motivo alguno agredió de forma verbal a su mujer, acusándola de engañarlo con otro hombre.

La ofendida agregó que le pidió al imputado que se calmará porque despertaría a los niños, sin embargo, se molestó más y le dijo que no iba a mantener a sus hijos, además no la dejó salir del cuarto, y ante el temor de que le hiciera más daño llamó a la policía.

En la investigación se apuntó que, cuando llegaron los agentes de la Policía Municipal, Jesús Armando, le dijo a la víctima: “Ahí llegaron tus amantes los policías, para qué los llamaste y me pusiste el dedo, me la vas a pagar, ahora vas a salir para decirles que no ha pasado nada”.