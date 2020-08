Adolescente fue testigo presencial del asesinato de Danna Mariam

El testimonio de un joven de 16 años es pieza clave en la acusación que la Fiscalía General del Estado presentó este martes ante un juez de control en contra de los tres detenidos por el asesinato de Danna Mariam, a quien acuchillaron hasta en 39 ocasiones en el rostro y el cuello.

Jesús Guadalupe “N”, alias El Guada; Kevin Jesús “N”, alias El Zorro y Teresa Michelle, alias La Tiber, enfrentaron su primera audiencia este martes al mediodía en el Centro de Justicia de Río Nuevo por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General del Estado judicializó la carpeta de investigación bajo la causa penal 03457/2020 y el NUC 02-2020-24188, tras el asesinato de Danna Mariam, de 16 años, ocurrido el pasado 22 de agosto en el fraccionamiento Condesa, al oriente de Mexicali.

En este caso la fiscalía dejó ver que un cuarto participante en estos hechos se encuentra prófugo, un hombre identificado como José Octavio, alias El Civek o Sivek, quien presuntamente participó en el asesinato y en el momento que quemaron el cuerpo de Danna.

El testimonio

José Ángel, un joven de 16 años apodado como El Seco, dice haber visto todo. El sábado que ocurrieron los hechos, los tres imputados, el Sivek y Danna, pasaron por él durante la madrugada y fueron a la casa de José Guadalupe, en el 1251 de la avenida Villarreal.

Desde la madrugada, todos estuvieron bebiendo cervezas, fumando mariguana y metanfetaminas hasta bien entrado el día. Alrededor de las 14:00 horas, la Tiber, el Sivek, el Zorro y el Guada, se encerraron en una de las recámaras.

El Seco y otro joven, apodado El Maza o Masa, se quedaron en la sala, pero desde ahí pudieron escuchar: “Ni pedo, ya valiste ver%$, Danna”. Lo siguiente que escucharon fueron golpes y el llanto de la joven, pero todo se quedó en silencio momentos después.

El Sivek salió de la casa y se marchó en el auto, momento que presuntamente aprovechó José Ángel para salir e irse, sin embargo, a la entrada de la privada fue alcanzado en el auto Hyundai que conducía el Sivek, quien volvía con un galón rojo con gasolina y lo obligó a subir.

De regreso a la casa vio un bulto envuelto en una cobija y sospecho que era Danna, la única que faltaba en la casa. Entre dos de los imputados arrojaron el cuerpo por la parte posterior de la barda y luego subieron al auto para ir a la parte exterior del fraccionamiento, donde le prendieron fuego al cadáver.

“Dijeron que no me matarían nomás porque conocían a mi tío, pero la Tiber sí me dio dos golpes en la nariz y me dijo que no dijera nada, porque si no me iban a matar”, leyó la fiscal en la declaración del testigo. “Por eso vengo a declarar, porque tengo miedo que me maten también”.

Cámaras

Cuando quemaron el cuerpo de Danna, el humo fue percibido por vecinos. La “líder” del fraccionamiento se acercó a la barda perimetral y pidió a un vecino ver los videos de su cámara de seguridad. Estas imágenes han dado vuelta en redes sociales y medios nacionales.

En su declaración, dijo haberse acercado a los policías que llegaron al sitio y les explicó lo ocurrido, además brindó las señas particulares del auto y los sospechosos, lo que llevó a los agentes al interior de la privada, donde detuvieron a los tres imputados casi una hora después.

Aunque inicialmente el defensor particular pidió que se declarara como ilegal la detención por la diferencia de horas en reportes entre la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, así como la del arresto, la juez de control desestimó su petición.

El video se encuentra anexado como una de las pruebas en contra de los detenidos, así como los testimonios de cinco mujeres y un hombre. Otras pruebas también son los indicios de sangre en la casa, la recolección de botellas, fibras, cabellos y otros fluidos por peritos.

Saña

La causa por la que mataron a Danna no ha sido esclarecida, pero la revisión de peritos y del médico forense dejaron al descubierto la saña con la que cometieron el asesinato.

En total se contabilizaron 39 heridas hechas con un arma blanca en el rostro, en el cuello y un hombro, tenía la nariz fracturada y los golpes en el rostro y la cabeza le causaron un traumatismo craneoencefálico. En la cara tenía marcada la huella de un zapato tenis.

Su intento de quemar el cuerpo no se vio materializado por completo, pues solo el 45% del mismo resultó con quemaduras, lo que permitió a su madre identificarla un día después en el Servicio Médico Forense, luego de enterarse del asesinato a través de redes sociales.

A la espera

La audiencia se prolongó casi cuatro horas por al menos tres recesos, uno de ellos para que la imputada acudiera al sanitario, pues aducía sentirse mal. Otro de los imputados, el Guada, era el más inquieto y en varias ocasiones se confrontó con su propio abogado.

Inicialmente solicitó que se resolviera la vinculación a proceso en la misma audiencia, contrario a la estrategia del abogado para solicitar que los testigos acudieran a ratificar su testimonio, y la juez tuvo que dar otro receso para que el litigante los convenciera de acogerse al plazo de las 144 horas.

Los custodios en varios momentos tuvieron que pedirles que se comportaran, pues todos ellos se notaban ansiosos y en algunas ocasiones hablaron sin que les fuera requerido o autorizado por la juez.

La audiencia para resolver la vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo sábado a mediodía en la misma sala, en la que se espera que acudan los policías que realizaron el arresto, así como el joven de 16 años que los señala como los asesinos y su madre.