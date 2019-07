Acusan 40 familias vejaciones a internos del Hongo

TECATE, Baja California.- Aunque temerosos de las represalias, 40 familias se envalentonaron para alzar la voz y denunciar ante los medios que sus internos en el centro penitenciario del Hongo, son victimas de vejaciones por parte de las autoridades.

Señalaron que los celadores humillan a los familiares de los internos cuando acuden a visitarlos, haciendo que se quiten toda la ropa para esculcarlos, cayendo en la vulneración de sus cuerpos.

Acusaron que cada semana tienen que darles dinero a los internos para que compren comida, porque la que les ofrece el Hongo está en malas condiciones sanitarias, y de enfermarse es difícil que les brinden las atenciones médicas.

“Nos revelaron que los custodios entraron a las celdas arbitrariamente, acompañados del director y que les decomisaron todos los alimentos que habían comprado, a muchos los sacaron a las canchas de futbol desnudos y los metieron a una celda de castillo en el H3, creo que le dicen ‘La Flor’, donde tienen a 40 detenidos y no nos han dado razón de ellos”, explicó.

Aseveraron que desde que entró el comandante Froylán Anibal Reyna, a este centro penitenciario, es que los abusos de los derechos humanos de los internos incrementaron.

Desaparecido

“Mi nombre no lo puedo dar, porque mi hijo está desaparecido y no quiero que me lo vayan a matar, hace dos semanas hablé con él, me platicó que iban a hacer una huelga por las condiciones en que los tenían”, declaró la madre de 53 años con la voz entre cortada.

Desde entonces no le han dado pista de su hijo de 33 años, señaló que las autoridades le contestaron que nunca estuvo en el Hongo, y que lo busque donde pueda, a pesar de que tenía dos años internado.

La libertad de su hijo estaba programada para el 17 mayo pasado, no obstante, lo único que ha sabido por parte de otro interno, es que el pasado viernes lo sacaron golpeado, quien le recomendó que lo busque en hospitales.