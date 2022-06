Activan protocolos tras enfrentamiento donde murió menor en el valle

Luego del enfrentamiento entre policías y civiles armados el pasado martes en ejido Oaxaca, en el valle de Mexicali, la Dirección de Seguridad Pública Municipal activó los protocolos de seguridad para los agentes que participaron en el incidente.

En el enfrentamiento perdió la vida un adolescente de 15 años de edad, y presuntamente comenzaron a circular amenazas en contra de elementos de la corporación.

Pedro Ariel Mendivil García, director de la corporación, dijo que el intercambio de disparos ocurrió luego de que el conductor de la camioneta se dio a la fuga y embistió dos patrullas en la persecución.

“Siempre que tengamos la pérdida de cualquier persona, y sobre todo si es de un menor, no hay muchas cosas que festejar”, expresó. “Esperamos no haya escalamiento a cuestiones mayores u que, a pesar de ser un incidente relevante, no da gusto comentar la pérdida de un menor”.