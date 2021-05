A proceso penal ex dirigente del PAN en BC

Por delitos en materia electoral, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, el ex dirigente del PAN en Baja California, José Luis “N”, fue vinculado a proceso junto con otros ex funcionarios de la administración del ex gobernador “Kiko” Vega.

El ex dirigente panista quedó bajo la medida cautelar de firma catorcenal y una garantía económica de 100 mil pesos, y el plazo para la investigación complementaria en este caso fue establecido para seis meses.

Los demás ex funcionarios vinculados a proceso son la ex oficial mayor, Loreto “N”, así como Carlos Armando “N”, Roberto “N”, Jesús Rubén “N” y Eduardo “N”, quienes enfrentan cargos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

A todos ellos se les impuso la firma quincenal como medida cautelar, excepto a la ex oficial mayor del gobierno estatal de la anterior administración, así como a Carlos Armando, debido a su edad.

En este caso un séptimo imputado se ausentó por cuestiones de salud y su audiencia de vinculación a proceso fue diferida.

A José Luis “N” se le había girado una orden de aprehensión desde el pasado 18 de marzo al considerarlo la Fiscalía General del Estado como un evadido de la justicia, al no presentarse a la audiencia de esa fecha.

Los hechos por los que son acusados se encuentran en la causa penal 1050/20, iniciada por delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, en su modalidad de tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, en la carpeta con NUC 02-2019-39288.

Los funcionarios realizaron descuentos vía nómina de aportaciones de empleados estatales destinados al Centro de Estudios y Análisis Humanistas, administrado por el ex dirigente panista, quien tendría un propósito con fines electorales.