'Tunden a Tatiana'

A la que le fue como en feria en redes sociales fue a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, y no fue esta vez por alguna fuerte declaración de su parte.

Resulta que anda en gira en Washington, donde se ha reunido con autoridades de Estados Unidos, y en una de las fotos que subió luce una vestimenta que puede ser considerada poco apropiada para la ocasión.

Mientras la secretaria de Comercio de EU, Gina Raimondo, viste un traje sastre, Clouthier porta un vestido negro muy veraniego, que deja ver mucha piel, sin mangas, corto, que pudiera considerarse como para personas más jóvenes, incluso informal. Además, en la foto, luce una pose en la que parece la agarraron mal parada y su pose no demuestra mucha seguridad.

También en su cintura se ve un trapo rosa que no se alcanza a distinguir si era cubrebocas, un post it o un “adorno”.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, incluso periodistas, comentaristas y líderes de opinión y ciudadanos.

En Twitter incluso había personas que ofrecían sus servicios o asesoría sobre la imagen y le dejaban publicaciones sobre vestimenta. “Secretaria, le podemos sugerir tome un coaching de imagen? Creo que lo vale su puesto, su imagen, la secretaria e importancia que representa, su ingreso y el país”, decía uno de los comentarios.

Entre los adjetivos a ella y a su ropa estaban que lucía impresentable, que parecía fodonga, descuidada, que eran unas fachas, etc.

Así que en esta ocasión no fue la esposa del Presidente a la que le fue como en feria por cometer algún error de etiqueta.

En este caso, nomás falta que haya alguien cobrando por asesoría en relaciones públicas e imagen, no lo dude.

Durante la pasada administración estatal a cargo de Francisco Vega De la Madrid. Fue prácticamente su brazo derecho, fue su secretario Particular lo que le valió tener un lugar en el Congreso del Estado en la XXIII legislatura como diputado de representación proporcional.

Bujanda Ruiz llegó por la vía plurinominal, es decir no salió a buscar el voto, como quien dice ni siquiera sudó la camiseta en las elecciones, y vino a ocupar uno de los cuatro lugares que logró el Partido Acción Nacional en dicha elección.

Pero ni tardo ni perezoso, casi de manera inmediata el diputado decidió dejar al Partido Acción Nacional y declararse diputado independiente, lo que sí hay que decir es que estaba en su derecho.

Y a partir de ahí su gestión fue prácticamente ser un diputado en apoyo a todas las medidas de la fracción de Morena.

Lo interesante es que luego de ser prácticamente incondicional de “Kiko” Vega, ayer en sesión ordinaria de Congreso, fue precisamente Miguel Ángel Bujanda Ruiz quien hizo la propuesta para que se le entregara un reconocimiento por su labor al gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, el cual fue aprobado por los diputados. Lo que fue la comidilla es que fuera precisamente el ex secretario particular del ex gobernador que fuera duramente criticado por la actual administración, es decir que salía también con una que otra descalabrada, el que hiciera la propuesta.

Según comentan en Tijuana, el ex panista ahora morenista, estaría en la administración de Monserrat Caballero, por lo que pareciera que está haciendo puntos para mantenerse en la nómina gubernamental.