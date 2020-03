Zona Centro espera no cerrar en Semana Santa

MEXICALI, BC.- Locatarios del centro de la ciudad, indicaron que esperan no tener que cerrar sus negocios en Semana Santa por la contingencia del Covid-19.

Expusieron que a pesar de que han sido días difíciles por la ausencia de clientes, esperan que las cosas mejores, intentando implementar otros métodos para seguir vendiendo.

COMIDA A DOMICILIO

Carlos Castillo, encargado de una tortería ubicada en avenida Madero, expresó que ellos han optado por seguir vendiendo a través de pedidos a domicilio.

Indicó que al hacerse popular ese método a través de una aplicación móvil, ellos aprovechan el trabajo, pues de manera física, son pocas las personas que se acercan al local.

“Ya hemos implementando medidas sanitarias aquí, pero entendemos que la gente no quiera salir y eso está muy bien, es por ello que pedir la comida a domicilio es una gran opción”.

“Pero en lo que respecta bien a Semana Santa, creemos que para muchos será un fuerte golpe, pues aunque la gente salga será muy poca y eso nos afecta a todos”, comentó.

SIN FIESTAS

Guadalupe Chávez, encargado de una de las dulcerías del centro, señaló que su venta ha sido poca y más porque al no haber reuniones, fiestas o piñatas, nadie está comprando dulces o platos desechables.

“Ha estado muy calmado todo, de por si siempre es calmado pero sin fiestas, ya nadie viene a comprar y eso nos afecta todavía más”. “La verdad no se si vayamos a cerrar, las autoridades aún no nos dicen nada, así que hasta que avisen lo contrario, seguiremos trabajando”, mencionó.

SIN TRABAJO NO HAY COMIDA

Miguel Yáñez, vendedor de artesanías y artículos mexicanos, por su parte expuso que entiende las medidas sanitarias, pero que sin trabajo no hay comida que poner en la mesa, y para él las ventas han bajado en un 70%.

“Esta semana va a estar muy solo todo porque no va a venir nadie a la ciudad, no van a cruzar gente del otro lado y eso afecta mucho”. “Me dicen que debería cerrar también, pero como pago todos los servicios si no hay dinero, es lo que no se dice y eso lo vivimos muchos, pero aquí estamos y no nos vamos a rajar hasta que las autoridades digan lo contrario”, expresó.