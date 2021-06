Yohad De León competirá en los Juegos Nacionales CONADE

Después de desilusionarse del deporte durante la cuarentena por el coronavirus (Covid-19), el atleta mexicalense, Yohad De León, vestirá el uniforme de Baja California en los Juegos Nacionales Conade 2021.

De León competirá en el relevo 4x100 junto con sus compañeros, Eduardo Luna, Andrés Torres y Adrián Montes.

“Tuve una depresión deportiva durante la pandemia. Me di por vencido, no quería entrenar y no estaba motivado, pero cuando regresó todo pude cambiar el ‘chip’ y ahora estoy feliz de ir a los Juegos Nacionales”, dijo el cachanilla.

El velocista será quien cierre la competencia que se llevará a cabo del 30 de junio al 3 de julio en Monterrey, Nuevo León.

“Primero saldrá Adrián (Montes), después Andrés (Torres), posteriormente Eduardo (Luna) y finalmente yo. La verdad es que tengo mucha responsabilidad en el equipo, pero estoy preparado y confió mucho en el trabajo de mis compañeros”, confesó.

Fue en quinto lugar general, como los bajacalifornianos clasificaron al certamen nacional, “vamos como el quinto sitio del país, pero entre el primero y nosotros hay centésimas de diferencia, así que estoy seguro que vamos a pelear por las medallas’.

Para terminar, quien está viviendo su último año dentro del proceso de Olimpiada Nacional, tuvo palabras en torno a su estado físico y mental del momento.

“Estoy muy bien físicamente y trabajando mucho para ayudar a mi equipo. Mentalmente estoy emocionado y confiado en los entrenamientos que hemos llevado”.