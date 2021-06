Yo no vengo arrastrando “mañas”: Lupita Jones

“Como pez en el agua” dijo sentirse la candidata de la alianza Va por Baja California (PAN, PRI, PRD), Guadalupe Jones Garay, durante su campaña electoral por la gubernatura del estado.

La empresaria mexicalense y primera mexicana ganadora del certamen Miss Universo aseguró que fue el “amor a su país” lo que la motivó a entrar al ámbito político, donde carece de experiencia previa.

Sin embargo, en entrevista para LA CRÓNICA expresa su confianza en su labor previa y su intención de lograr la confianza de los ciudadanos el próximo 6 de junio.

¿Qué diferencias encontró entre una campaña política y a lo que usted se dedica, a los concursos de belleza?

Lupita Jones: Créeme que no he encontrado grandes diferencias, más bien he encontrado grandes similitudes, y por eso considero que todo lo que he hecho en el tema profesional me ha forjado muy bien para enfrentar ahora este nuevo reto.

Yo me siento muy capaz, me he sentido “como pez en el agua” en todo este recorrido de campaña, me siento muy segura que tengo las cualidades y la capacidad para poder enfrentar este reto como gobernadora de Baja California.

Me siento muy bien, la verdad es que aunque es un terreno distinto enfrento situaciones muy similares, porque se considera que en el tema de los concursos de belleza es puro ego, pero también la política está llena de ego, de muchas situaciones parecidas.

Durante la campaña ¿Qué le dice la ciudadanía, cuáles son sus necesidades?

Lupita: Prácticamente todos coinciden en que los temas prioritarios son la seguridad, los servicios públicos, el desarrollo económico, la salud, y voy a incluir uno más, que es el agua.

Hay una gran inquietud por la carencia de agua en ciertas zonas del estado, y también hemos detectado fallas en el acueducto que requiere de un gran trabajo de mantenimiento y de reposición también en algunos tramos, entonces esas van a ser de las acciones prioritarias como gobierno que voy a tomar.

En el tema de seguridad ¿Cuál es su propuesta?

Lupita: Es una propuesta muy amplia, la seguridad es un tema que abarca demasiadas facetas, empezando por el ir rompiendo el círculo de violencia que atrae a más niños y jóvenes para acercarse a estos grupos delictivos, tenemos que atacar de frente la pobreza extrema, generando oportunidades para el desarrollo y el crecimiento de las personas a través de mejores empleos, tenemos que acercar a los niños y a los jóvenes a entornos mucho más saludables para su desarrollo como el deporte, el arte y la cultura.

Otra de las medidas que vamos a tomar es desarrollar los consejos ciudadanos de seguridad para ir blindando nuestras colonias, nuestros barrios, y que podamos tener un policía de proximidad, un policía de barrio, que sea el contacto directo de la ciudadanía.

Vamos a rescatar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el Gobierno del Estado, la vamos a sacar de la Fiscalía, y generar estrategias de comunicación y colaboración muy amplias con las policías municipales, para tener una reacción mucho más oportuna y más coordinada, tenemos que mejorar las condiciones de los C4, hay que actualizar los equipos.

También tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de nuestros policías, mejorando sus prestaciones, las condiciones en que ellos trabajan, y algo que me ha llamado la atención es que los policías no tienen acceso a una defensoría.

Debe haber una defensoría para los policías, para que puedan ejercer su trabajo sin la preocupación de que se les pueda acusar de cosas que lastimen su ejercicio.

¿Cuál es su propuesta en materia de movilidad?

Lupita: El estado carece de buenas carreteras, lo cual a mi me preocupa porque esto va frenando o va afectando directamente en el desarrollo económico, ya que en nuestro estado transitan muchos camiones cargados de mercancía, y las carreteras no tienen las condiciones mínimas para transitar con seguridad, y con carreteras de calidad.

Tenemos que ampliar carriles en ciertos tramos, tenemos que mejorar las condiciones de la carretera en general, y en las ciudades tenemos que implementar otro tipo de rutas que permitan circular con mayor libertad, en el tema por supuesto de los camiones de carga, generar rutas por donde ellos puedan transitar y las calles requieren atención en el tema de pavimentación.

¿Hay alguna otra propuesta que le gustaría resaltar?

Lupita: Para la reactivación económica del estado tenemos que generar mejores oportunidades para traer el turismo a Baja California, con el tema de la pandemia nos hemos visto muy limitados.

Uno de los planes que tengo es impulsar el crucero de las Californias, que sería el primero que pudiera conectar desde San Francisco hacia Los Cabos, haciendo paradas en Ensenada, en Isla de Cedros, para poder reactivar económicamente estas zonas.

Además hermanar la ciudad de San Felipe con Puerto Peñasco, y generar actividades de convivencia entre ambas ciudades para aprovechar el Mar de Cortés y también hacer regatas y cruceros que nos permitan disfrutar las costas tanto de Sonora como de Baja California.

Al principio de su campaña hubo muchas críticas por no tener un perfil político ¿Qué decir a las personas que critican esto?

Lupita: De pronto con estos comentarios mandamos un mensaje que confunde, porque por un lado los ciudadanos decimos que estamos hartos de los políticos de siempre, y por otro lado cuando una ciudadana opta por tomar este reto, pues te acusan o te critican porque no eres política.

Yo creo que necesitamos más ciudadanos comprometidos y dispuestos a trabajar por sacar adelante a nuestro país y a nuestro estado.

No me asusta el reto, tendré a las y los mejores a mi lado para poder sacar adelante el proyecto, con la experiencia, con la capacidad, honorabilidad y con el compromiso de trabajar por este proyecto que es Baja California, entonces créeme que de ninguna manera siento que eso sea una debilidad, al contrario, yo he visto que para muchas personas se convierte en una gran fortaleza.

Después de lo ocurrido con este grupo de priistas que apoyan públicamente a otro candidato ¿Siente que esto le afectó de alguna manera? ¿Todavía se siente apoyada por los partidos de la alianza?

Lupita: Me siento muy apoyada y respaldada por los candidatos de la alianza y por los partidos PAN, PRI y PRD.

Quienes se fueron son los que nunca estuvieron con este proyecto, son los que nunca les interesó ser parte de este cambio que estamos planteando nosotros, y que bueno, porque se quedaron los que verdaderamente están dispuestos a trabajar.

No se fueron militantes del PRI, se fueron “hankistas”, se fueron personas que no han mostrado su lealtad al partido y que no representan al partido, yo me siento muy respaldada por los verdaderos priistas y con ellos estamos haciendo equipo.

¿Hubo alguna traición en contra de Lupita Jones? ¿Y qué opina sobre esta estrategia de “voto cruzado” entre candidatos?

Lupita: Yo no sentí una traición, la verdad es que desde que arrancamos con esto a mi me llegaron muchos rumores de que estas personas eran hankistas, y que tarde o temprano lo iban a hacer y bueno, lo hicieron, la verdad no es algo que nos haya sorprendido, estábamos esperando que lo hicieran.

Y sobre el tema del voto cruzado, la verdad es que yo siento que ha sido más una guerra sucia que ha pretendido debilitar esta coalición, porque se dieron cuenta de que somos la verdadera oposición y somos el verdadero voto útil, y lo que han tratado de hacer es debilitarla con estos mensajes.

¿Le han pedido declinar por algún otro candidato?

Lupita: Digamos que si ha habido acercamientos pero yo me mantengo firme en mi candidatura.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Díganos la primera palabra o frase que se le ocurra sobre los siguientes personajes:

•Andrés Manuel López Obrador: presidente

•Jaime Bonilla Valdez: corrupto

•Marina del Pilar Ávila Olmeda: no cumple

•Carlos Atilano Peña: candidato

•Jorge Hank Rhon: candidato

•Victoria Bentley Duarte: candidata

•Jorge Ojeda García: empresario

•Andrea Meza: nuestra Miss Universo