“Yo amo mi vida, pero no me dejan vivir”: Juan Ayón

MEXICALI, Baja California.- “Yo amo mi vida pero no me dejan vivir, quiero trabajar, valerme por mi mismo y no pertenecer a la estadística de muerte por no tener recursos”.

Así es como lo dijo Juan Israel Ayón Sánchez de 47 años de edad, quien debido a un problema en el corazón, se le ha negado tener un trabajo y una pensión dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

INICIO DEL PROBLEMA

Juan, explicó que todo inició el pasado mes de noviembre del 2018, cuando al recibir un pre-infarto y ser valorado en un hospital particular, los resultados no fueron los mejores. “Ese estudio salió mal, salió que estoy mal del corazón y a partir de ese diagnóstico, el seguro dictó el invalidarme”.

“Ellos me dieron este dictamen de invalidez donde narra lo que yo tengo y a su vez me dan la negativa de pensión, argumentando que mi padecimiento yo lo provoqué, pero así lo narran porque no tienen un artículo donde digan que yo nací mal”, expresó.

RECHAZADO POR EMPRESAS

Juan, en este sentido y mientras mostraba los documentos de invalidez, comentó que a raíz de ese diagnóstico, el poder conseguir un trabajo, se ha convertido en una odisea, pues por su condición no lo emplean.

“He ido a muchos trabajos y pues como uso andadera porque me cuesta mantenerme de pie, me piden que les muestre mis documentos y cuando miran que estoy invalidado, no me dan el trabajo”, expresó.

GANAS DE TRABAJAR

Ayón ante a esto, indicó que para él todo eso es injusto, pues desde los 17 años empezó a trabajar y el estar enfermo no quiere que sea un impedimento para él, pues en su casa solo vive con su madre.

“Yo siempre he trabajado, desde vender aguas en la calle hasta trabajar en los supermercados, así que no quiero que me nieguen el empleo, pues no sé si mi madre fallezca primero que yo”.

“Aquí tengo un documento del Servicio Nacional del Empleo donde me acredita las actividades que puedo hacer, pero las empresas me rechazan no por ese documento si no por el que dice que estoy inválido, ya que narra que voy a morir en cualquier momento”, expresó.

MOMENTOS DE DEPRESIÓN

Juan, quien seguía mostrando su inconformidad ante su caso, comentó que los momentos de depresión se han hecho cada vez más fuertes, pues ha pasado por su cabeza la idea de quitarse la vida.

“El estar así, sentirse inútil encerrado en estas cuatro paredes hacen que uno tenga pensamientos suicidas, porque no le sirvo a nadie ni a nada” “Vivimos sólo de la pensión de mi mamá y eso pues está mal, pues si se muere ella primero, ¿quien me dará trabajo?, pues así yo lo veo, me siento discriminado por las empresas y desechado por el seguro social”, mencionó.

LUZ EN EL CAMINO

Juan Ayón, no obstante y después de explicar parte de su ansiedad, señaló que existe solución a su enfermedad, pero las operaciones que cuestan alrededor de 500 mil pesos, no las realiza el seguro social ni el hospital general.

“Yo tengo solución, yo quiero seguir viviendo y no sé quien escuche o lea este llamado pero yo no quiero pertenecer a la estadística de gente que por no tener dinero yo voy a morir”. “Y tampoco quiero pertenecer a la estadística a quienes injustamente no las pensionaron por no tener quien los defienda”.

AYUDA

Número de contacto por si desean ayudar:

•Celular de Juan Ayón: 686-1-78-78-47