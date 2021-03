"Ya no voy a pensar en que me voy a morir": primera vacunada en Cecyte

MEXICALI, B.C.- La señora Juana Meléndrez llegó auxiliada de una andadera y su tanque de oxígeno para recibir la primera dosis de la vacuna anti-covid en el plantel Cecyte Xochimilco, tras recibir el pinchazo compartió su tranquilidad de ya no estar pensando en una muerte acechante.

“Significa no estar pensando que me voy a morir si me va a pegar el virus, porque si me pega ya no será fuerte, hasta ahora salí, un año enterito en mi casa, sin salir a ninguna parte, sin visitas, no más mí hija”, comentó Juana Meléndrez.

La señora Juana explicó que aunque haya sido vacunada no saldrá como antes, ya que se acostumbró a estar en su casa, y no tiene ganas de socializar, sus hermanas fueron quienes la apoyaron para guardarle un lugar en la fila.

El señor Juan Ruiz Lugo, calificó el momento de recibir la vacuna, como “lo mejor de la vida”, ya que representa tranquilidad y la posibilidad de volver a abrazar a sus seres amados.

“Todo salió bien gracias a Dios, estuvimos esperando desde las 6:00 de la mañana, hasta ahorita, ayer mi yerno y mi nieto nos estuvieron haciendo fila, se vacunó mi esposa y consuegra”, declaró el señor Juan Ruiz Lugo.

“Es lo mejor de la vida para nosotros, este cuidado que llevamos, es una cosa mejor, a ver si con esto tenemos más protección, nosotros desde que empezó estuvimos guardados”, compartió don Juan.

Luego de que la señora Teresa Millán fue vacunada, su hija dijo con voz entrecortada, que esto representa una alegría y una esperanza, porque fue una batalla para las personas más longevas de las familias.

“Fue tardado, mi familia se organizó para obtener la vacunación, desde el día de ayer, hasta hoy, ellos aquí estuvieron”, declaró la hija de Teresa Millán.

Juana Aurelia Gonzalez, explicó estar contenta de recibir la vacuna, pero no pudo evitar expresar su molestia con la mala organización de la jornada anti-covid, ya que para el momento de esta entrevista tenía casi 24 horas sin dormir.

“Me siento bien, gracias a Dios, de todos modos ya me dio, pero es protección para todos, para mí es tranquilidad, pero quisiera que ya a toda mi familia se le pusieran, pero que no hubiera este desmadre que hay”, comentó.