Xtars conquista Puerto Vallarta

Un total de 53 atletas mexicalenses tuvieron la oportunidad de participar en el evento The Magical Championship of The World 2022, evento organizado por COP Brands que se celebró en Puerto Vallarta.

El equipo Xtars Cheerleanding, dirigido por la doctora Payola Ornelas, consiguió el campeonato en la categoría Femenil 1, además de que Ornelas obtuvo el reconocimiento a la mejor entrenadora de México en lo que va del presente año.

“Estoy muy orgullosa de mis niñas, ya que en tan poco tiempo lograron estar al nivelo de los mejores equipos nacionales, dejando en alto el nombre de Mexicali, además es una satisfacción enorme ver cómo están desarrollándose de gran manera” comentó la Dra. Payola Ornelas.

Además de haber obtenido el primer lugar en la categoría Femenil 1, el equipo Xtars también destacó con una medalla de plata en la categoría Pewee y una presea de bronce en Mini 1.