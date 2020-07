Walter Mercado provoca entusiasmo en documental

Por décadas, una personalidad enigmante llegaba a los hogares de familias latinas para hablar sobre la astrología y desearles ‘mucho mucho amor’, este era Walter Mercado quien regresará a las pantallas en un nuevo documental.

Este 8 de julio, Netflix estrenará ‘Walter Mercado: Mucho Mucho Amor’, una película documental donde se siguieron los últimos años del astrólogo más famoso de la época.

En este filme se retrata la extravagante vida del ya fallecido Mercado, desde su ascenso a la cima del éxito hasta su desaparición total de la televisión.

Por lo que desde que se anunció su estreno, las expectativas de los seguidores del astrólogo se han mantenido altas por la nostalgia de ver de nuevo en la pantalla a este querido personaje.

La cinta debutó en el Festival de Cine de Sundance el pasado 24 de enero de 2019 en Park City, Utah, EU., donde fue bien recibido por la crítica.

En el tráiler publicado por Netflix, se pueden ver a personalidades recordando el legado

de Walter en la comunidad latina, tales como Eugenio Derbez, Jorge Ramos, LinManuel Miranda, Cristina Saralegui, entre otros

La sinopsis describe: “Todos los días durante décadas, el icónico astrólogo Walter Mercado, que vivía al margen de las convenciones de género, cautivaba a 120 millones de televidentes con su extravagancia y positivismo. Después, desapareció del ojo público.

‘Mucho mucho amor’ está dirigido por los reconocidos documentalistas Cristina Costantini (Science Fair) y Kareem Tabsch (The Last Resort), y producida por Alex Fumero (¿Por qué no te vas?... Con Tim Robinson).