Vuelven filtros en garitas; “invitarán” a volver a los no esenciales

A partir de este viernes se volverán a colocar los filtros sanitarios en las garitas de Mexicali para tratar de reducir los contagios que han mostrado un incremento en la región con el valle Imperial, en California.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, alcaldesa de Mexicali, confirmó que a partir de este fin de semana retomarán la instalación de los filtros a las afueras de las garitas con Estados Unidos para reducir cruces no esenciales.

Los filtros serán instalados a partir de las 14:00 horas y estarán operando hasta las 00:00 horas, con la participación de agencias locales y estatales para la atención de los automovilistas que llegan a México.

Su dinámica será similar a la que tenían hace unos meses, lo que implica que habrá tiempos de espera significativos para ingresar a México.

Cuestionado sobre la instrucción de regresar a automovilistas que crucen por actividades no esenciales o las posibles infracciones por no usar cubrebocas, el director de la Policía Municipal de Mexicali respondió: “Más que restricciones, es el exhorto, el llamado de lo que se puede hacer para volver a la normalidad, depende de la responsabilidad individual”.

“El exhorto es claro, si no vienes por una actividad esencial, si vienes a fiestas, pues la invitación es que se regresen a su ciudad, no es que no sean bienvenidos, sino que en estas circunstancias necesitamos que todos cooperemos”, explicó Alejandro Lora Torres.

El director policial dijo que también estarán reforzando los operativos para evitar aglomeraciones en espacios públicos y fiestas por el riesgo enorme de contagio que representan, sobre todo con la próxima temporada decembrina.