Vuelve Óscar Cota a Mexicali

Justo en lo que parece vivir el momento de mayor madurez en su carrera, llega el contrato por el que tanto luchó y para inaugurarlo, nada mejor que volver a su hogar, dulce hogar.

El peleador cachanilla de Peso Completo en Artes Marciales Mixtas, Óscar Cota regresará mañana a combatir a Mexicali luego de seis años y lo hará para ser el coestelarista de la velada que Combate Américas montará en Mexicali por segunda vez en el año.

Será el Auditorio PSF la sede del evento que ofrecerá segundo platillo fuerte, una pelea entre bajacalifornianos, ya que Cota se estará midiendo al tecatense Christopher ‘Malandro’ Plasencia, quien parece haberse sacado la lotería con esta oportunidad, pues un triunfo ante el mexicalense pudiera catapultarlo de gran manera.

Esa posibilidad no ni siquiera lejana para Óscar Cota, es simplemente inexistente. “No me va a ganar, no existe esta posibilidad.

Tengo todos los argumentos, todas las formas para vencerlo. Tal vez con una buena preparación de él, la pelea pueda durar un poco más, pero solo eso. Yo voy a intentar acabar rápido el combate”, arremetió con seguridad, Cota.

La contienda engloba en el gladiador mexicalense varios sentimientos. Primero; es su primer choque de un contrato de cuatro peleas estipuladas, por lo que querrá dejar con un buen sabor de boca a las personas que se fijaron en él.

Segundo; es su regreso, como ya se dijo, a Mexicali y por ello intentará darle al público de esta ciudad una exhibición digna, para agradecer el apoyo por todos estos años.

“Quiero que estén orgullosos (el público) de mi desempeño, lo que dure la pelea, les entregaré una exhibición de calidad. Mi objetivo sigue siendo el ser campeón del mundo y ahora que tengo esta oportunidad no la desaprovecharé”, sentenció.

COMBATE AMÉRICAS EN MEXICALI

Fecha: Viernes 20 de Septiembre

Lugar: Auditorio del Estado

Hora: 19:00

Pelea estelar: Rafael García vs. Erick González, por el título mundial Ligero.

Pelea Coestelar: Óscar Cota vs. Christopher Plasencia en Peso Completo.