Votos para candidaturas canceladas serán considerados nulos: Ieebc

MEXICALI, B.C.- Los votos emitidos el pasado domingo 6 de junio para los candidatos Rigoberto Campos González y Karla Karina Montes Espinoza serán considerados como “nulos”, debido a la cancelación de ambas candidaturas.

Así lo definió por unanimidad el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), durante la sesión extraordinaria con motivo de los cómputos distritales en Baja California.

Según el acuerdo de los consejeros electorales, dado que las candidaturas de Campos González al distrito 01, postulada por Encuentro Solidario (PES), y la de Montes Espinoza, postulada por Fuerza por México, fueron canceladas, la votación a su favor debe ser considerada como votos nulos en los cómputos distritales.

De esta manera, si en la boleta un ciudadano marcó la casilla con el nombre de alguno de los dos candidatos, dependiendo el distrito, esta será considerada “en blanco” y así deberá señalarse en el acta correspondiente.

En el caso de que se haya marcado el cuadro con el nombre de alguno de los candidatos mencionados al mismo tiempo que otro cuadro con un candidato registrado, el voto se registrará a favor del candidato registrado.

Si se escribió el nombre de alguno de los candidatos en el espacio en blanco para candidatos no registrados, tanto si se marcó como si no el cuadro con el nombre de Campos González o Montes Espinoza, se considerará voto válido a favor de una candidatura no registrada.

Durante la sesión el representante de Encuentro Solidario ante el Instituto, Adolfo Díaz, consideró la decisión del Consejo como un “atropello a la democracia”, señalando que la medida pretende anular la intención del voto de los ciudadanos.