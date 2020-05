Vocación de servicio motiva a luchar en pandemia

La vocación de servir es el insumo por excelencia para levantarse cada mañana y ejercer su profesión como policía, que de por sí, implicaba un riesgo, ahora más en plena pandemia Covid-19, relató el uniformado desde su aislamiento por ser un caso sospechoso.

Jorge Luis Rodríguez Aguilar, es un elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM), tiene todos los síntomas del Covid-19, pero el IMSS solo le indicó aislamiento, ya que solo le harían

la prueba si su estado de salud empeoraba.

El policía adscrito en la comandancia Guadalupe Victoria, en la Unidad de Violencia Intrafamiliar, explicó que su trabajo implica mucho contacto, pero eso no fue motivo para desistir en su encomienda diaria para salvaguardar la seguridad de las personas.

“Lo principal es la vocación de servir, la vocación de ayudar, la mayoría de los policías que trabajamos en este ambiente, incluso bomberos, paramédicos, todos estamos por una vocación de servir y ayudar, aun en contra de lo que pase, como una pandemia”, mencionó el agente a través de una videollamada.

“Por el trabajo que tenemos como servidores públicos, siempre conlleva ciertos riesgos, desde el poder sufrir un atentado en cualquier intervención perder la vida, y en este caso, de contagio”, declaró el agente.

Desde el pasado 20 de abril el agente Rodríguez, inició con los síntomas del coronavirus. Antes, nunca pensó en solicitar una licencia, aún con un diagnóstico de hipertensión, relató.

“Nunca pensé en realidad, pedir una licencia o permiso, continué hasta el momento que me regresaron, y hasta ahora que estoy en confinamiento, obviamente tomando las debidas precauciones”, declaró.

Cuando Rodríguez acudió al IMSS, le preguntaron si tuvo contacto con alguien contagiado, sin embargo, no pudo responder porque diariamente tratan con infinidad de personas.

Sus síntomas son desde aquella fecha hasta la actualidad: fuerte dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor de huesos, dificultad para respirar, debilidad, temperatura.

“Fui al seguro, traía temperatura, no estaba oxigenando al 100%, me diagnosticaron como caso sospechoso de Covid-19, me dieron medicamentos, y me indicaron aislarse por 14 días, casi no tengo contacto con mi familia”, explicó.

“En un momento sí me dio como que pánico, me tengo que nebulizar, la temperatura me sube y me baja, traigo los dolores, estoy sudoroso, en estos 14 días mi caso puede empeorar o mejorar, si empeoro tendría que ir al seguro a que me pongan oxígeno y me realicen la prueba”, compartió.

El policía se siente igual que el primer día que acudió al IMSS, ni peor, ni mejor, su mayor miedo es que su salud se vea desmejorada y llegar al extremo de morir, o contagiar a su familia.

Ante la negativa del IMSS para aplicarle la prueba, la Fraternidad Policiaca de Mexicali, a cargo de Antonio Navarrete Castillo, lo apoyaron para realizarse la prueba en un laboratorio particular, en los próximos días tendrá el resultado.

FAMILIA PRIMERO

El agente expresó una reflexión en la que argumenta que si bien es muy importante la vocación, ya sean policías, enfermeros, médicos, lo más importante es la familia.

“A mis compañeros, hagan las cosas con vocación, pero también que se acuerden que son padres y madres, me daría tristeza que mis compañeros resultaran contagiados, ellos salen porque les gusta su trabajo, el valor principal es la vocación”, señaló el agente Rodríguez.

A la población les pidió que antes que un momento de diversión, deben de pensar en su familia, en ellos mismos, mucha gente tienen incredulidad, cuando uno se acerca a ellos para decirles no puedes estar aquí, no puedes hacer fiesta, se molestan, incluso nos ofenden, dicen es mi vida, soy libre, el mensaje es que cuiden a su familia”, reiteró.