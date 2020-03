Viven vía crucis cachanillas varados en Perú

El repentino cierre de fronteras en Perú convirtió el viaje soñado de varios bajacalifornianos en un infierno que, al día de hoy, sufren la incertidumbre de su destino y el estrés de sus finanzas.

Los relatos de los bajacalifornianos contactados por este medio, expresan su miedo por la tensión en el gobierno peruano, y la poca agilidad del gobierno mexicano por apoyarlos. Con el fin de evitar represalias, sus nombres fueron cambiados.

Roberto “N” es originario de Mexicali, viajó a Perú para conocer Machu Picchu, ahora se encuentra en una zona remota a la embajada mexicana, estirando su presupuesto para sobrevivir los días que lo mantengan varado en el extranjero.

“El día domingo 15 de marzo nosotros nos encontrábamos llegando a un poblado llamado Aguascalientes en la ciudad de Cusco, Perú, este poblado está justo debajo de Machu Picchu, lugar que visitaríamos al día siguiente muy temprano”, relató.

A las 20:00 horas, el presidente del País, Martín Vizcarra, dio un informe en donde declaraba a la nación en emergencia por el Covid-19 (coronavirus), explicó el viajero bajacaliforniano.

Las instrucciones fueron drásticas, cerrar absolutamente toda la frontera; Roberto, y una gran cantidad de turistas, confiaron que al día siguiente podrían conocer Machu Picchu y regresar a sus lugares de origen como lo tenían programado.

“La gran sorpresa y pánico fue el día lunes 16 de marzo cuando despertamos y todo absolutamente todo, se encontraba cerrado, impidiéndonos la pasada a cualquier lugar, en el poblado que estábamos (Aguascalientes)”, mencionó.

La única manera de llegar a Cusco es en tren; toma dos horas de viaje, después tomar un transporte privado y sumar tres horas más, al ser el único medio de transporte calificó que el pánico se esparció.

“Solo saldrían dos trenes ese día y todos teníamos la necesidad de regresar cuanto antes, turistas y locales nos encontrábamos en una fila interminable con gente gritándose, empujándose y lanzando cosas, por suerte nosotros, un grupo de once mexicanos logramos tomar el primer tren y llegar a Cusco”, recordó.

“En nuestra llegada decidimos parar directamente en el aeropuerto, el cual, de igual manera, estaba la gente en pánico, no dejaban ingresar, estaba todo rodeado de militares y policías dentro y fuera del mismo, solo ingresaba gente que tuviera vuelos para ese mismo día”, detalló.

SE ORGANIZAN

Los mexicanos se han organizado para localizarse e identificarse a través de las redes sociales con varios chats y el Hashtag: #mexicanosenperú, en donde se informan de las novedades.

AMEDRENTADA POR EJÉRCITO

Maribel “N”, originaria de Mexicali, fue amedrentada por el ejército peruano, se encuentra varada en un hotel de Cusco, el dinero se le está acabando para pagar las noches, así que ha optado por solo desayunar y soportar el hambre el resto del día.

El temor la invade de solo pensar que se le acabe el dinero, ya que ella y un grupo de extranjeros, pudieron observar como un chileno fue arrestado, tras no poder pagar el hotel y salir a la calle.

“Mi viaje empezó el 5 de marzo por motivos laborales, realizo consultoríasasí que me vine a Lima a realizar una consultoría para una adquisición de una empresa de tecnología”, informó Maribel.

El viernes voló a Cusco en modalidad de turista para aprovechar el fin de semana, la agencia de viajes le tenía todo organizado, visitó Machu Picchu, de regreso al hotel a las 10:00 de la noche la contacta la agencia para decirle que su tour del lunes estaba cancelado por motivos nacionales.

“Enciendo el televisor y veo que en las noticias dicen que Perú está en estado de emergencia y que tenemos 24 horas para salir del País, empiezo a buscar vuelo de Cusco a Lima e intento cambiar el de Lima a México pero todas las páginas de aerolíneas estaban bloqueadas”, relató.

“Intentamos acceder todos los extranjeros al aeropuerto durante noche madrugada mañana y no nos permiten si no teníamos un vuelo en las próximas tres horas nos regresan a nuestro hotel y nos dicen que si tenemos vuelo para el día siguiente sin problema podremos abordarlo llegando al hotel había personal de policía local y uno que otro militar en la puerta metiendo gente y evitando la salida”, informó.

“Intento ir a la farmacia porque tenía muchas ronchas de alergia y de un empujón un militar me mete al hotel y me dice que permanezca dentro sin importar nada, lo cual me ha generado moretones en el brazo luego de que caí”, describió.