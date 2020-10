Viven en pobreza extrema en plena Zona Dorada

Personas en pobreza extrema viven en la periferia del corazón de la “Zona Dorada” en Mexicali, la precariedad de sus hogares es tan aguda, que consisten en chozas de escombro y basura, u hoyos en la tierra que ellos mismos excavan.

Ubicados en terrenos baldíos y el dren que pasa por el periférico (Gómez Morín), e Independencia, suelen sortearse la vida, en una de las vialidades más transitadas de la zona.

La mayoría se dedica a buscar material para llevarlo a reciclar, y volver a su hogar improvisado, el cual, contrasta con los fraccionamientos privados que en los últimos años han adquirido gran plusvalía por los nuevos centros comerciales y de gobierno edificados.

Algunos viven a la espera de una oportunidad de trabajo, algo que les dé el empujón para salir de la pobreza, para otros es simplemente es un estilo de vida, que no están dispuestos a modificar.

En el dren del periférico se encontraban dos hombres, uno dormido en pleno camellón cubriéndose del frío con una cobija; el otro es “Tito”, agazapado entre la basura del dren, quien amablemente accedió a charlar con el equipo del Grupo Healy.

“Juntamos basura, yo soy de Chiapas, pegado a Guatemala, llegué aquí hace doce años, estuve en el ejército, no más que me salí, no encuentro trabajo, aquí vivo desde hace dos años”, comentó Tito.

“Nos queremos ir, pero, no sé si nos puedan hacer el paro, porque no tenemos trabajo, somos como siete u ocho, que vivimos en esta zona, yo vivía con mi hermano en Ángeles de Puebla, pero tuvimos un pleito y me vine a la calle”, compartió.

“No tenemos ni donde vivir, y ya va a empezar el frío y no hay casa donde quedarse, solo que nos presten una casa, y seguir buscando trabajo, para regresar a nuestro pueblo, porque no tengo ni papeles para salir adelante”, platicó Tito.

VIVIENDO EN UN BALDÍO

El señor Gilberto vive desde hace un año en un terreno baldío a un costado del fraccionamiento Misión San Miguel, el originario de la Ciudad de México, vino a Mexicali buscando una mejor calidad de vida, pero las cosas no salieron como él esperaba.

“Yo soy soldador profesional, pero aquí no pagan bien, así que prefiero andar así, que andar haciendo rico a otra persona”, mencionó Gilberto, justo antes de partir a recolectar material para llevarlo a reciclar.

Jorge Valdez, explicó que terminó en ese sitio, derivado de una compleja crisis económica, ya que acudió a realizar un trabajo en una casa de la zona, el cual nunca le pagaron, desde entonces se le ha dificultado hacerse de un patrimonio.

“Yo soy albañil, les hice todos los tijerales, el cielo, y terminé, no me pagaron nada, soy ‘losetero’, pongo losetas, bardas, soy herrero, todo eso, he trabajado con mucha gente que no ha pagado, ingenieros, trabajadores”, recordó.