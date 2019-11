Visitan a "angelitos" en el Día de los niños muertos

MEXICALI, Baja California.- Las tumbas de los panteones se revistieron con flores, dulces y juguetes para los bebés y niños que fallecieron, sus familias acudieron al marco del Día de Todos los Santos, celebrando cada 1 de noviembre.

La señora Jaqueline Hurtado acudió en compañía de su familia al panteón municipal número 2 de Mexicali, para visitar a su hermana que falleció hace 41 años, al apenas un año de edad.

"Cada año es cuando venimos, mi hermano falleció hace un año y medio, y Lupita desde que nació, como desde hace 41 años, mi papá siempre venía a verla", relató Jaqueline.

"Es bien bonito venir, aunque sea no mirarlos pero estar aquí con ellos un ratito, hoy le vamos a poner el nombre a la tumba de mi hermano, y pues arreglarles sus tumbitas", explicó.

Explicó que siempre ha buscado inculcar esta costumbre a sus hijos y nietos, quienes ya habían limpiado y adornado las tumbas de la abuela y bisabuela, "algún día ellos van a venir a vernos a nosotros también".

La familia Reyes pasaba un momento de esparcimiento a un costado de las tumbas familiares, llegaron desde las 10 de la mañana, con las ofrendas y alimentos necesarios para pasar el día.

"La abuela falleció en junio, también está la nana, venimos a pasar el Día de Muertos para que ellos vengan a nosotros y para no olvidarlos, que los niños tengan la tradición, no porque no estén físicamente los vamos a olvidar", describió Cindy Ortiz.

La familia llevó papas fritas, paletas de hielo y tunas, comentó que la abuela se los inculcó desde pequeñas, comentó Odulia Reyes.