Vigilará la Guardia Nacional a migrantes

BAJA CALIFORNIA, México.- Elementos de la Guardia Nacional vigilarán que el proceso de arribo de migrantes centroamericanos se realice sin problemas en la franja fronteriza del norte del país. aseguró que los migrantes que lleguen a la entidad lo harán con orden a través del Insitito Nacional de Migración (INM).

A pesar de los rumores que existen en redes sociales, aseguró que no habrá una entrada masiva a Tijuana que vaya a desestabilizar la economía de la ciudad. Aclaró que las personas que llegarán no será por asuntos de delincuencia, y los que lleguen con estos antecedentes serán enviados directamente a sus países de origen.

“Las personas que ingresen al país, van ingresar ordenadamente, no van ingresar desordenadamente como pasó con el tema de la caravana anterior”, declaró.

Y aunque hasta la fecha no tienen un número exacto de migrantes que llevaran su proceso de asilo en el país, estos serán distribuidos por todas las ciudades fronterizas del Norte de México, explicó.

A su llegada al País los migrantes recibirán un permiso especial de trabajo para que puedan laborar inmediatamente, detalló Ruiz Uribe, y así sean capaces de sostenerse enconómicamente con sus propios recursos.

“Los trabajos excedentes que hay en la maquila que son muchos van a poderse cubrir, vamos a entrar en contacto con Index”, explicó. No será necesario instalar albergues, consideró, sin embargo, de ser necesarios estos serán habilitados, equipados y operados por la federación, garantizándoles cobijo y alimentación en lo que consiguen un empleo.

“No va a haber caos, no va haber problemas, no va haber problemas económicos o sociales para Baja California… no va haber ningún problemas, la gente tiene que estar tranquila”, afirmó. Ruiz Uribe señaló que en el momento que se tenga claro cuantas personas serán enviadas por Estados Unidos, se dará a conocer cuantos elementos de la Guardia Nacional enviarán y cuanto recurso económico será destinado.

Por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por mensajes xenofóbicos que solamente buscan generar conflictos. No hay espacios: DAM La ciudad cuenta con 17 albergues los cuales están a su máxima capacidad, por lo que no hay espacios para recibirlos, informó Cesar Palencia Chávez director de Atención al Migrante en Tijuana.

En un esfuerzo podrían recibir a otras mil 500 personas, pero el resto tendría que buscarse un cuarto u hotel, consideró, pero no todos estarán en la posibilidad de hacerlo. “Queremos pensar que ya hay una estrategia, la realidad es que nosotros no hemos recibido hasta hoy un llamado de la autoridad federal a participar o para ver como colaboramos, lo que preocupa”, manifestó.

Algunos de los centroamericanos no traen permiso para trabajar, expuso Palencia Chávez, por lo que temen que estas personas podrían pasar varios meses sin poder laborar. “Imagínense que sean siete u ocho mil personas las que necesiten un albergue , sabemos que no alcanzan”, comentó.

VIGILAN SSSP ALBERGUES

Por su parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM ) informó que hay rondines de vigilancia en los albergues de la ciudad que atienden migrantes para evitar cualquier conflicto. Inclusive tienen una unidad especial para revisar los temas relacionados con los migrantes y hasta le fecha no han registrado alguna eventualidad o quejas.

17 Albergues para migrantes operan actualmente en Tijuana, los cuales se encuentran a su máxima capacidad.

1,500 Migrantes más podrían ser recibidos ajustando los espacios, estima el director de atención al migrante.